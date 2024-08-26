تفاصيل صادمة.. شمس تكشف عن معاناتها النفسية وتجارب النصب في مسيرتها الفنية

في حوار صريح ومؤثر، كشفت الفنانة شمس عن تفاصيل صعبة من مسيرتها الفنية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحاتها، فقد تحدثت عن تجاربها المؤلمة مع النصب في الأعمال الفنية التي قدمتها، حيث لم تتلقى أجورها المستحقة عليها، وأحد هذه الأعمال كان مسلسل "ولاد إمبابة"، فلم تحصل على أجره حتى الآن، كما أوضحت أنها توقفت عن تصوير فيلم ، مما أضاع عليها أجرها، إضافة إلى تعرضها للاحتيال في عمل تم التلاعب به ليكون فيديو كليب وليس فيلمًا كما زُعم، مُضيفة:" اشتغلت في مسلسل كامل اسمه ولاد إمبابة لم أحصل على أجري، وصورت مشاهد في فيلم ثم توقف تصويره ولم أحصل أيضًا على أجر، وفي إحدى المرات طلبوا مني أنا والفنان محمد الصاوي تصوير في فيلم ولكن اكتشفنا أنه فيديو كليب ومطرب يريد وجود ممثلين معه".

شمس

تصريحات شمس

وأشارت شمس إلى أنها لم تكن تتواصل مع المخرجين لطلب العمل بسبب اعتزازها بنفسها، مشيرة إلى أنها واجهت أوقاتًا صعبة للغاية على الصعيد النفسي، ولكنها بفضل الله تجاوزت تلك المرحلة، مُعلقة:"زمان مكناش بنتصل بالمخرجين عشان نشتغل، ومبعرفش أكلم حد وأقوله عايزة أشتغل، لأنني أعتز بنفسي ومن الصعب أن أطلب العمل، ودلوقتي الفنانين لما بيشوفوني بيصعب عليهم حالي، ومريت بحالة نفسية صعبة جدًا وربنا كرمني وعديت منها، ومش أنا لوحدي اللي مش لاقية شغل ولكن فيه فنانين كتير زيى، لكن مش ههين نفسي على كبر عشان لقمة العيش".

سبب عدم تفاعل شمس على التيك توك

وأكدت شمس عدم تفاعلها مع "تيك توك" بسبب انشغالها بأمور أخرى، قائلة:" أنا مش متفاعلة على التيك توك، و الناس اللي بتطلع على التيك توك بتاخد دعم مادي كبير من المتفاعلين".



وتحدثت عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بتمنياتها لها بالسلامة والابتعاد عن الأشخاص المؤذين، مُضيفة:"ربنا يبعد عنها الناس المؤذية ويهديها لنفسها وصعبانة عليا لأن حياتها الشخصية أصبحت مشاعا وهما مش عايزين يسيبوها في حالها".

شمس

حقيقة زواج شمس من مدحت عبد الهادي

كما نفت كل ما أثير حول زواجها من مدحت عبد الهادي، موضحة أنها كانت مخطوبة فقط وفسخت الخطوبة بعد شهرين، وأكدت أنها تركز على رعاية ابنها وعملها، نافيةً أي دخول في قصة حب جديدة، مُعقبة:"وقت وفاة شقيقي الكبير تعرضت لصدمة قوية وكنت آخذ مهدئات، وأصيبت بحالة نفسية سيئة بسبب الشكوى وقت مرض شقيقي الأصغر، بقالي 17 سنة بنفي الكلام، أنا لم أتزوج مدحت عبد الهادي اتخطبت وفسخت الخطوبة بعد شهرين، أنا عايشة لابني ربنا يقدرني عليه ولشغلي".

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