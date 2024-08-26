مروة عبد المنعم لـ جمهورها: الجنة بالصلاة مش بالحجاب والناس بتفهم غلط

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، تحدثت الفنانة مروة عبد المنعم عن قرارها خلع الحجاب، على الرغم من إيمانها العميق به. جاء هذا الحديث خلال لقاء خاص على بودكاست "أمل غرابية"، حيث أعربت عن رؤيتها الشخصية للإيمان والدين، مؤكدة أن جوهر الدين أهم من المظاهر.

التنمر بسبب الحجاب

تحدثت مروة عبد المنعم بشكل مفصل عن تجربتها مع التنمر، خاصةً بعد أن قررت ابنتها ارتداء الحجاب ثم خلعه في وقت لاحق. أشارت إلى أن المجتمع يركز بشكل كبير على المظاهر الدينية دون الالتفات إلى الجوهر الحقيقي للدين. وقالت: "عشت حالة بشعة من التنمر بسبب حجاب بنتي، كيف تتحجب وأنا أمها غير محجبة؟ هل هذا يجعلني الشيطان الرجيم؟".

مروة عبد المنعم وابنتها

رؤية مروة عبد المنعم للدين والحجاب

من خلال حديثها، أوضحت مروة عبد المنعم أن إيمانها بالحجاب لا يزال قائماً، ولكنها تؤمن بأن العلاقة مع الله تعتمد على الرحمة والأعمال الصالحة، وليس على المظاهر الخارجية. تساءلت مروة: "هل سأدخل الجنة بالحجاب أم برحمة الله؟ بالصلاة أم بالحجاب؟". وأكدت أن الأهم في الدين هو الأعمال الصالحة والنية الصافية، وليس فقط الالتزام بالشكل الخارجي.

دور ابنتها في هذا القرار

مروة عبد المنعم

لم يكن قرار خلع الحجاب مسألة شخصية فقط بالنسبة لمروة عبد المنعم، بل شمل أيضاً ابنتها التي قررت التخلي عن الحجاب بعد فترة من ارتدائه. علقت مروة على هذا القرار بقولها: "بنتي خلعت الحجاب، وهذا طبيعي بالنسبة لطفلة في سن المراهقة، تمر بحالة اكتئاب وضغط دراسي، وكنت أعلم أن هذا سيكون حالة مؤقتة".

أعمال مروة عبد المنعم الفنية

مروة عبد المنعم

على الصعيد الفني، لعبت مروة عبد المنعم دور "ريكو" في مسلسل "بقينا اتنين"، والذي عُرض حصرياً على قنوات CBC ومنصة Watch It. تلقت شخصيتها ردود فعل إيجابية من الجمهور، ما جعلها تعبر عن سعادتها الكبيرة بهذا النجاح. وأكدت أن اختيارها لهذا العمل جاء بسبب قوة السيناريو الذي يناقش قضية اجتماعية هامة، بالإضافة إلى تعاونها مع المخرج طارق رفعت الذي أضاف الكثير للمسلسل.

رأيها في عرض المسلسلات خارج موسم رمضان

مروة عبد المنعم

وفيما يتعلق بعرض المسلسل خارج موسم دراما رمضان، أعربت مروة عبد المنعم عن عدم اهتمامها بوقت العرض بقدر اهتمامها بجودة العمل نفسه. وقالت: "المهم هو العمل الجيد، خاصة مع انتشار المنصات التي تتيح للجمهور مشاهدة الأعمال في أي وقت".

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