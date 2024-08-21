بعد خروجه من دراما رمضان 2025..أمير كرارة يتعاقد عن مسلسل أوف سيزون

يشهد الفنان أمير كرارة فترة من النشاط الفني المكثف في الوقت الحالي، حيث يشارك في عدة أعمال فنية تتنوع بين السينما والدراما، يعد هذا النشاط جزءًا من مسيرته الناجحة التي استمرت لعقد من الزمن، حيث تميز بأداء أدوار متنوعة جذبت انتباه الجمهور والنقاد على حد سواء، وبعد إعلان خروجه من دراما رمضان القادم 2025، تعاقد علي مسلسل لموسم الاوف سيزون، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل الأعمال الدرامية والسينمائية القادمة للفنان الكبير.

مسلسل جديد على المنصات الرقمية

أمير كرارة

في خطوة جديدة نحو الابتكار والمشاركة في دراما المنصات الرقمية، تعاقد أمير كرارة على بطولة مسلسل جديد يتألف من 8 حلقات. يأتي هذا المسلسل من تأليف الكاتب إسلام حافظ وإخراج المخرج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية في الفترة المقبلة. تعد هذه التجربة الأولى لكرارة في العمل على منصات البث الرقمي، مما يضيف إلى سجله الفني تجربة جديدة ومختلفة.

نجاح في موسم رمضان 2024

أمير كرارة

حقّق أمير كرارة نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2024 من خلال مشاركته في مسلسل "بيت الرفاعي". كان المسلسل من أبرز الأعمال الدرامية في الموسم، حيث لقي استحسان الجمهور والنقاد. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي مع مزيج من التشويق، وتتناول قصة المسلسل قضايا خطيرة تتعلق بتجارة الآثار والصراعات العائلية.

في "بيت الرفاعي"، قدّم كرارة دور دكتور يواجه اتهامًا بقتل والده في بداية الأحداث، مما يضاعف من التحديات التي يواجهها على مدار الحلقات. كما شارك في البطولة أحمد رزق الذي قدم شخصية ابن عم كرارة وهو تاجر آثار. المسلسل يتألف من 30 حلقة وعُرض على قناة ON ومنصة WATCH IT، وشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، وصفاء الطوخي.

تحضيرات فيلم "الشاطر"

أمير كرارة

بالإضافة إلى الدراما، يواصل أمير كرارة تحضيراته لفيلمه الجديد "الشاطر"، الذي من المتوقع أن يكون أحد الأفلام الكوميدية البارزة في الفترة القادمة. الفيلم من إخراج أحمد الجندي، ويتناول قصة اجتماعية في إطار كوميدي. يجري حاليًا التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل تمهيدًا لبدء التصوير قريبًا.

نجاحات سابقة في السينما.. فيلم "البعبع"

يواصل أمير كرارة تحقيق النجاحات في السينما، وكان آخرها فيلم "البعبع" الذي عرض في موسم عيد الأضحى 2023. الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 45 مليون جنيه. لم يتوقف النجاح عند دور العرض، بل استمر أيضًا عند عرضه على منصة نتفليكس العالمية في يناير الماضي، حيث تصدّر قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة في مصر.

أمير كرارة

فيلم "البعبع" جمع في بطولته بين أمير كرارة وعدد من النجوم مثل ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد أنور. كما ظهر عدد من ضيوف الشرف المميزين مثل منة شلبي بصوتها وإنعام سالوسة ورحاب الجمل. العمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

توقعات الجمهور والمستقبل الفني

يتوقع الجمهور والنقاد على حد سواء أن يواصل أمير كرارة نجاحاته مع الأعمال الفنية الجديدة التي يحضر لها. سواء في المسلسل الجديد الذي سيعرض على المنصات الرقمية أو في فيلم "الشاطر"، فإن كرارة يثبت أنه قادر على التنقل بين الأدوار المتنوعة والمشاركة في الأعمال الفنية التي تضيف إلى مسيرته الناجحة.

بهذا النشاط المستمر، يظل أمير كرارة أحد الأسماء اللامعة في صناعة الفن المصرية، حيث يواصل تقديم أعمال تترك بصمة واضحة على الساحة الفنية.

اقرأ أيضًا:

موعد العرض الثاني لـ مسلسل بيت الرفاعي وتردد قناة dmc

موعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة