هاني رمزي يستكمل تصوير "بدون مقابل" ويخوض تحديًا جديدًا بعيدًا عن الكوميديا

يستعد الفنان هاني رمزي للعودة إلى موقع التصوير لاستكمال مسلسله الجديد "بدون مقابل"، وهو العمل الذي يحمل في طياته تجربة مختلفة تمامًا عن أعماله السابقة ْ لذلك يرصد " الموجز " التفاصيل كاملة .



فبعد توقف دام لفترة بسبب الظروف المناخية الصعبة التي مرت بها القاهرة، قرر فريق العمل بقيادة المخرج جمال عبد الحميد استئناف تصوير مسلسل “ بدون مقابل” في شهر سبتمبر المقبل، خاصة وأن المشاهد المتبقية تحتاج إلى أجواء ملائمة للتصوير في شوارع العاصمة.

تحديات استكمال تصوير بدون مقابل

وأوضح المؤلف حسام موسى في تصريحاته الصحفية أن قرار تأجيل التصوير جاء بناءً على رغبة فريق العمل في الحفاظ على جودة المشاهد المتبقية، والتي تعتبر من أهم المشاهد التي يتطلب تصويرها في قلب شوارع القاهرة.

وأشار إلى أن الطقس الحار الذي شهدته البلاد مؤخرًا كان سببًا رئيسيًا في تأجيل التصوير حتى سبتمبر، لضمان عدم تأثر الأداء الفني والإنتاجي للعمل.

ومع ذلك، لم يُحدد حتى الآن موعد عرض المسلسل، حيث أضاف موسى أنه من الممكن عرضه في موسم رمضان المقبل أو خارجه، وذلك وفقًا للظروف الإنتاجية والتسويقية.

هاني رمزي يخوض تجربة درامية جديدة

يُعتبر مسلسل "بدون مقابل" نقلة نوعية في مسيرة هاني رمزي الفنية، حيث ابتعد هذه المرة عن الكوميديا التي اشتهر بها ليتجه نحو الدراما التراجيدية والاجتماعية.

وفي لقاء تلفزيوني، أكد هاني رمزي أنه يحرص دائمًا على التنويع في أدواره، قائلاً: "في معظم أفلامي، أُضيف لمسة تراجيدية وسط الكوميديا، لأنني في النهاية ممثل قبل أن أكون كوميديان، وأرى أن التنوع في الأدوار هو ما يمنحني القدرة على البقاء والإبداع".

وأوضح أنه تلقى عروضًا لأعمال كوميدية في الفترة الماضية، لكنه رفضها لأنه لم يكن مقتنعًا بجودتها أو الرسالة التي تقدمها. وأضاف: "لا أستطيع تقديم عمل لا يُضحكني، لأنني بذلك لن أتمكن من إضحاك الجمهور، لذا قررت التوجه إلى الدراما والتراجيديا، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الناس".

فريق عمل وقصة مسلسل بدون مقابل

يضم مسلسل "بدون مقابل" نخبة من نجوم الدراما المصرية، حيث يشارك إلى جانب هاني رمزي كل من الفنانة داليا البحيري، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، ومحمد أبو داوود، ونسرين طافش، وعدد كبير من الوجوه المعروفة.

ويدور العمل في إطار درامي اجتماعي وإنساني، حيث يتناول قصص رجال الأمن وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب، مُسلطًا الضوء على الجانب الإنساني والاجتماعي في حياتهم. وعلى الرغم من أن المسلسل يُصنف كعمل درامي، إلا أنه يحمل رسالة وطنية واضحة تعكس قوة الانتماء والوطنية لدى هؤلاء الأبطال الذين يعملون دون انتظار مقابل مادي، مما يبرز المعنى الحقيقي للتضحية في سبيل الوطن.

هاني رمزي

أسباب تأجيل تصوير مسلسل بدون مقابل

تم تأجيل تصوير مسلسل "بدون مقابل" في السابق نظرًا لعدد من الأسباب المتعلقة بالإنتاج والتحضير. وأوضح هاني رمزي أن المسلسل يتطلب تحضيرات خاصة بسبب تعدد الشخصيات والديكورات والأحداث المكثفة التي يحتويها، حيث قال: "العمل على مسلسل من 30 حلقة مليء بالأحداث والتفاصيل يتطلب بدء التصوير مبكرًا لضمان تقديمه بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف: "كان من الصعب الانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، خاصة مع الظروف التي واجهناها، لذا فضّلنا تأجيل العرض لضمان تقديم عمل يليق بالجمهور ويعكس جهد الجميع".

تفاصيل جديدة عن قصة مسلسل بدون مقابل

وفي سياق متصل، كشف هاني رمزي خلال اللقاء التلفزيوني نفسه عن بعض التفاصيل المتعلقة بقصة المسلسل، حيث قال: "المسلسل يدور حول رجال الأمن وتضحياتهم من أجل الوطن، وحبهم العميق لبلدهم، وهو ما يقومون به دون انتظار أي مقابل، لذا جاء اسم المسلسل "بدون مقابل".

ورغم أن العمل لا يندرج تحت إطار الكوميديا، إلا أنه يحمل في طياته الكثير من المواقف الإنسانية والاجتماعية التي تلامس حياة الناس بشكل مباشر".

وأضاف رمزي أن الجانب الأمني في المسلسل يشكل حوالي 20% فقط من الأحداث، في حين تركز النسبة الأكبر على الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة الشخصيات، مما يعكس الضغوطات والتحديات التي تواجهها في حياتها اليومية.

بهذا المسلسل، يثبت هاني رمزي مرة أخرى أنه قادر على التكيف مع متطلبات السوق الفنية وتقديم أدوار متنوعة بعيدًا عن الكوميديا التي اعتاد عليها جمهوره.

ومع انتظار استكمال التصوير وعرض المسلسل، يبقى الجمهور في ترقب لرؤية هذه التجربة الجديدة، التي يأمل الجميع أن تكون إضافة قوية لمسيرة رمزي الفنية، وتلقى استحسان النقاد والجمهور على حد سواء.

واقرأ أيضا

سر خروج مسلسل بدون مقابل لـ هاني رمزي من دراما رمضان 2024



شيماء يونس: أجسد ثلاث شخصيات أمام هاني رمزي ”بدون مقابل”