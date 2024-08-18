تعرف على رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

مع بداية كل شهر، يتوجه أصحاب الدعم والفئات متوسطة الدخل إلى استخدام بطاقاتهم التموينية لصرف السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

ومع تزايد الحاجة إلى التحقق من حالة بطاقات التموين سواء لتجديدها أو الإبلاغ عن فقدانها أو تقديم طلب جديد، أصبح البحث عن طرق الاستعلام برقم الموبايل أمرًا ضروريًا لدى الكثيرين ، يستعرض “ الموجز” طريقة الاستعلام في السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين باستخدام رقم الموبايل

قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة الاستعلام عن بطاقات التموين بسهولة وسرعة باستخدام رقم الموبايل، يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إرسال رسالة نصية تحتوي على رقم 1 إلى الرقم المختصر 9136، ليتم الرد بمعلومات حول حالة البطاقة.

تشترط الخدمة كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليس بالعربية، وبعد إرسال الرسالة، يتلقى المستخدم الرقم السري للبطاقة الذي يمكنه من صرف حصته من الخبز والسلع المخصصة لكل فرد وأسرته.

بطاقة التموين

تحديثات مستمرة لحماية المستفيدين

في إطار جهود وزارة التموين لمكافحة التلاعب، ترسل الوزارة رسالة نصية إلى أصحاب البطاقات التموينية تفيد بالكميات المنصرفة من السلع من منفذ البقالة التموينية. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل شفاف وعادل.

خطوات الاستعلام عبر بوابة مصر الرقمية

للحصول على معلومات دقيقة حول البطاقة التموينية، يمكن للمستفيدين استخدام بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات التالية:

• زيارة الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

• تسجيل الدخول باستخدام رقم الموبايل وكلمة المرور.

• اختيار خدمة "التموين" من القائمة الرئيسية.

• الضغط على "الاستعلام عن صرف البطاقة".

• البدء في الخدمة والحصول على تفاصيل البطاقة التموينية.

بعد تنفيذ هذه الخطوات، سيظهر للمستخدم جميع بيانات البطاقة بما في ذلك عدد الأفراد المستفيدين ورصيد البطاقة من الدعم.

تفعيل بطاقة التموين برقم الموبايل

إذا كنت قد استلمت بطاقة تموين جديدة، يمكنك تفعيلها بسهولة عبر إرسال رسالة نصية. في حالة وجود رصيد كافٍ، يتم إرسال رسالة فارغة إلى الرقم 91237. أما إذا لم يكن هناك رصيد كافٍ، يمكن إرسال رسالة فارغة إلى الرقم 9136. تكلفة هذه الرسالة تُخصم من رصيد المستخدم.

كيفية الاستعلام عن البطاقات الموقوفة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة البطاقات الموقوفة من خلال بوابة مصر الرقمية. بعد تسجيل الدخول واختيار خدمة "التموين"، يمكن الضغط على خيار "الاستعلام عن صرف"، ليتم عرض آخر عملية تموينية للبطاقة وتحديد ما إذا كانت البطاقة مدرجة ضمن نظام الدعم أو تم إيقافها.

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية مجموعة واسعة من خدمات التموين، والتي تشمل:

• تفعيل بطاقة التموين.

• إصدار بدل تالف أو فاقد.

• إصدار بطاقة جديدة.

• نقل البطاقة بين المحافظات.

• إضافة أفراد الأسرة.

• الاستعلام عن صرف التموين.

• إضافة الأبناء غير المقيدين تموينياً.

• إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

• إضافة الزوجة غير المقيدة تموينياً.

• إيقاف البطاقة أو إيقاف أفراد منها.

خدمات أخرى تقدمها بوابة مصر الرقمية

بعيداً عن خدمات التموين، توفر بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الأخرى مثل:

• خدمات عدالة مصر الرقمية المتعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية.

• خدمات المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز.

• خدمات التعليم الجامعي والتعليم الإلكتروني.

• خدمات الحماية الاجتماعية.

• خدمات الملكيات والعقارات.

• خدمات الأحوال الشخصية والمدنية.

• خدمات الرعاية الصحية.

تتيح بوابة مصر الرقمية بذلك للمواطنين الحصول على مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية بسهولة وسرعة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وضمان تقديم الخدمات بشكل آمن وفعال.

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