خطوات اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024.. زوّد حصتك في الدعم

اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024، تعتبر واحدة من أهم المواضيع التي تتعلق بالحصول على خدمات الدعم التمويني، والذي يحصل عليه الكثير من الأسر المصرية.

ومع رغبة الكثيرون في زيادة حصص الدعم التمويني، يبحث الكثيرون عن تفاصيل اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024، وهو ما يستعرضه الموجز في السطور التالية.

شروط اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024

اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024 تتطلب توافر مجموعة من الشروط على النحو التالي:

يجب ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين.

مالك البطاقة فقط (رب الأسرة) المؤهل لطلب الخدمة.

لا يمكن فصل رب أسرة على بطاقة تموينية أخرى.

يمكن إضافة أفراد الأسرة الأحياء فقط والأعضاء فى بطاقات تموينية أخرى وليس على بطاقة المواطن، على ألا يكون أى منهم رب أسرة.

خطوات اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024

ومن أجل اضافة الزوجة على بطاقة التموين 2024 يمكن إتباع مجموعة من الخطوات على النحو التالي:

تسجيل الدخول على منصة مصر الرقمية عبر هذا الرابــــط.

كتابة رقم الهاتف المسجل وكلمة المرور الخاصة لك.

النقر على أيقونة خدمات التموين.

اختيار خدمة اضافة الزوجة المحرومة.

تدوين اسم الزوجة رباعي.

كتابة الرقم القومي.

اختيار صلة القرابة”زوجة”.

الموافقة على الشروط و الاحكام

وفي النهاية اضغط على “اضافة”.

في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية هلى الهاتف المسجل تؤكد نجاح العملية.

خطوات فتح حساب على منصة مصر الرقمية

زيارة منصة مصر الرقمية.

اضغط على انشاء حساب جديد.

ثم ادخل الرقم القومي لرب الأسرة المكون من 14 رقم.

بعد ذلك ادخل رقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.

واكتب اسم الأم.

وانقر على “تسجبل”.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة أخرى.

ادخل رقم الهاتف على أن يكون مسجل بإسم رب الأسرة في احدى شركات المحمول.

سوف يتم ارسال كود مكون من 6 ارقام.

ادخل الكود المرسل في الخانات الموضحة أمامك.

بعد ذلك انشئ كلمة مرور خاصة بك.

وادخل البريد الالكتروني في الخانة الأخيرة.

وانقر على تسجيل.

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