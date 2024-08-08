خطوات إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024 والأوراق المطلوبة

إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024 من أكثر المواضيع التي يهتم بها أصحاب البطاقات التموينية، والذين يبحثون عن طريقة لزيادة مخصصاتهم التموينية من خلال إضافة المواليد في بطاقة التموين.

ومع تزايد الاهتمام بها في الفترة الأخيرة بشكل خاص، يستعرض الموجز في السطور القادمة تفاصيل إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024.

خطوات إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024

ومن أجل إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024 يمكن إتباع الخطوات التالية:

تسجيل سجل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

الضغط على أيقونة خدمات التموين.

النقر فوق رمز إضافة عائلة.

إنشاء حساب جديد.

كتابة اسم الطفل المراد إضافته.

تدوين الرقم الوطني للطفل الذي ترغب في إضافته.

انقر على أيقونة ”إضافة“.

الأوراق المطلوبة في إضافة المواليد في بطاقة التموين 2024

صورة من بطاقة هوية رب الأسرة.

صورة من البطاقة التموينية.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من شهادة ميلاد الطفل الذي ترغب في إضافته إلى البطاقة التموينية.

يجب مراعاة أن تكون جميع الوثائق المقدمة من الفرد دقيقة ورسمية ومصدقة من الجهات المعنية.

أسعار السلع التموينية شهر أغسطس

سعر كيلو جرام واحد من السكر هو 12.60 جنيه.

يباع زيت الخليط في عبوات سعة 800 مللي بسعر 30 جنيها.

تتوفر المكرونة بأحجام مختلفة، حيث يمكن شراء عبوة بوزن 800 جرام بسعر 15.50 جنيه، أو عبوة بوزن 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

العدس المجروش بعبوة تزن 500 جرام بسعر 21 جنيها، ويعتبر مصدرا غنيا بالبروتين.

الفول في عبوة بوزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات، وهو من الأطعمة الشائعة و المغذية.

الدقيق بوزن 1 كيلوجرام بسعر 18 جنيها، ويستخدم في إعداد الخبز والكعك والمعجنات.

المسلي الصناعي في عبوة بوزن 800 جرام بسعر 36 جنيها.

عبوة الشاي الناعم بوزن 40 جراما تباع بسعر 5 جنيهات.

عبوة الصلصة بحجم 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

سعر عبوة التونة المفتتة بوزن 140 جراما هو 18 جنيها.

المربى بوزن 350 جراما بسعر 16 جنيها.

الجبنة في عبوات بوزن 250 جراما بسعر 7.50 جنيه، وعبوة بوزن 500 جرام بسعر 14 جنيها.

المسحوق الأوتوماتيك بوزن 800 جرام بسعر 25 جنيها، بينما يباع المسحوق العادي اليدوي بوزن 800 جرام بسعر 16 جنيها.

سعر صابون الغسيل بوزن 125 جراما هو 3 جنيهات.

صابون التواليت بوزن 125 جراما بسعر 7.50 جنيه.

اللبن الجاف بوزن 125 جراما بسعر 25.50 جنيه.

الخل بتركيز 5% بسعة 900 مللي تباع بسعر 6 جنيهات.

سعر كيس ملح الطعام بوزن 300 جرام هو 1.25 جنيه.

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