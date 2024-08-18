حقيقة حذف أصحاب المعاشات من بطاقات التموين.. مفاجأة

حقيقة حذف أصحاب المعاشات من بطاقات التموين.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ترددت أنباء عبر الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا تفيد بقيام وزارة التموين، قريبًا بحذف أصحاب المعاشات من بطاقات التموين.

يأتي ذلك تزامنًا مع قيام وزارة التموين مراجعة ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين.، يأتي في مقدمة الملفات التي تأتي في أولويات الدكتور شريف فاروق وزير التموين لهذا يبحثون عن حقيقة حذف أصحاب المعاشات من بطاقات التموين.

حقيقة حذف أصحاب المعاشات من بطاقات التموين

من ناحيتها، كشفت مصادر من داخل وزارة التموين، عن حقيقة حذف أصحاب المعاشات من بطاقات التموين، مشيرة إلى أنه تم حذف بعض الفئات التي لا تستحق الدعم على بطاقات التموين خلال الفترة الماضية، ويصل عدد تلك الفئات إلى 11 فئة.

الفئات التي لا تستحق الدعم على بطاقات التموين

ومن الفئات التي لا تستحق الدعم على بطاقات التموين والتي على إثرها يكشف الموجز حقيقة حذف أصحاب المعاشات بشأن بطاقات التموين، هم كالتالي:

أول فئة المواطنين من يتخطى راتبهم الشهري فوق 9 الاف جنيه رجال الأعمال ومن يمتلكون شركات بالملايين ومن يحصل على راتب من التأمينات والمعاشات، ومن يمتلك سيارات فارهة والمواطنين الذين تصل ضرائبهم فوق 100 الف جنيه المواطنين الذين تتجاوز قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية الخاصة بهم فوق 800 جنيه الشخصيات من يتولون منصاب عليا ورفيعة في البلاد من يمتلك سيارة موديل 2018 واعلى من ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة التموين إثر كشفها عن حقيقة حذف أصحاب المعاشات من بطاقات التموين، فهي تجري حاليًا دراسة لإضافة معايير جديدة لعملية التنقيح، مثل الكشف عن سرقات التيار الكهربائي أو السفر للخارج بدون إخطار مكتب التموين، بالإضافة إلى تحديث المعايير الحالية كمصاريف المدارس، التعدي على الأراضي الزراعية، موديلات السيارات، فواتير الكهرباء، وحالات الوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية، قامت الوزارة بإزالة أكثر من نصف مليون مواطن من قائمة المستفيدين من الدعم التمويني، وذلك بناءً على معايير محددة تم تطبيقها منذ عام 2019، والتي شملت حالات الوفاة، الرواتب الضخمة، المناصب العليا، الهجرة للخارج، دفع أجور مدارس مرتفعة، امتلاك سيارات فاخرة، وحيازة أراضي زراعية واسعة، وتستمر الوزارة في جهودها لتحسين نظام الدعم وضمان وصوله لمن يستحقه بالفعل.

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