سيرين عبد النور تكشف عن تأثير طلاق والديها على حياتها: "أجلت زواجي مرتين "

في ظهورها الأخير على برنامج "عندي سؤال" الذي يُعرض عبر قناة المشهد، فتحت الفنانة سيرين عبد النور قلبها وتحدثت بصراحة عن تأثير طلاق والديها على حياتها.

يرصد موقع “ الموجز ” أبرز تصريحاتها في السياق التالي:

وكشفت سيرين عبد النور عن معاناتها خلال فترة الطفولة، حيث قالت إن طلاق والديها كان له تأثير عميق على شعورها بالأمان والطمأنينة.

وأضافت أن هذا الوضع جعلها تعاني من عدم الاستقرار النفسي، مما دفعها لتأجيل قرار الزواج عدة مرات بسبب خوفها من تكرار نفس التجربة المؤلمة.

مسؤوليات مبكرة وتحديات في الحياة المهنية

في سياق حديثها، تناولت سيرين عبد النور أيضًا مسؤولياتها المبكرة بعد طلاق والدتها. قالت إنها اضطرت للعمل بجد لتأمين متطلبات الحياة ودعم أسرتها، مما كان له أثر كبير على حياتها الشخصية والمهنية.

كما تطرقت إلى اعتراض والدها على ظهورها على التلفزيون، وكيف أن أختها لعبت دورًا كبيرًا في إقناع والدها بدعم مسيرتها الفنية.

"الأمومة والزواج" تجارب شخصية وثقافية

خلال لقاءها في بودكاست "Katchup with Inji Ali"، أعربت سيرين عبد النور عن رؤيتها الشخصية للأمومة والزواج.

كما وصفت الأمومة بأنها "أعظم تجربة" في حياتها، مؤكدة أنها تجربة تستحق كل الجهد والتضحية.

وأشارت سيرين عبد النور إلى أن الزواج بالنسبة لها كان يشبه "البطيخة" التي لا يمكن التنبؤ بنتيجتها، لكنها شعرت بالرضا لأن زواجها كان ناجحًا وسعيدًا.

سيرين عبد النور

الأعمال الفنية الأخيرة ونجاحها

على الصعيد الفني، تواصل سيرين عبد النور التألق الفني من خلال أحدث أعمالها في مجال التمثيل، وهو مسلسل "النسيان" الذي حقق نجاح كبير على المستوى الجماهيري .

يتناول المسلسل قصة زوجين يعيشان حياة هادئة ومستقرة برفقة ولديهما حتى يتعرضان لحدث مأساوي يتسبب في اختطاف أبنائهما.

تدور أحداث المسلسل حول محاولات الزوجين لإعادة لم شمل أسرتهما.

يشارك في بطولة مسلسل النسيان مجموعة من النجوم البارزين مثل قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وفادي أبو سمرا.

وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه في مايو الماضي، وذلك بفضل تأليفه المتميز من قبل شادي كيوان وإخراجه الرائع من قبل الفوز طنجور.

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