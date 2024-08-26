مي عمر تحتفل بعيد ميلاد محمد سامي برسالة حب وامتنان: شريكي وصديقي المقرب

احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلاد زوجها المخرج محمد سامي الذي يحل اليوم الاثنين 26 أغسطس، حيث حرصت على توجيه رسالة حب وتهنئة مميزة له تعبر فيها عن مشاعرها العميقة وتقديرها لدوره الكبير في حياتها.

عبرت مي عمر عن امتنانها لكل ما يقدمه لها من سعادة ودعم، مشيدة بتأثيره الإيجابي على حياتها الشخصية والمهنية.

رسالة مؤثرة من القلب

نشرت مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو الذي رصده موقع “ الموجز”، يجمعها بزوجها محمد سامي أثناء استمتاعهما بإجازة صيفية معًا.

وحرصت في تعليقها على الفيديو أن تعبر عن مشاعرها تجاهه قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، ممتنة جدًا لكل الحب والسعادة والضحك اللي بتدخله في حياتي، أنت نعمة عظيمة بالنسبة لي، شريكي وصديقي المقرب، أحبك بلا حدود".

هذه الكلمات تعكس مدى الترابط والحب الذي يجمع بينهما، وتشير إلى العلاقة القوية التي تربطهما على الصعيدين الشخصي والمهني.

مي عمر

شراكة فنية ناجحة

لم تقتصر العلاقة بين مي عمر ومحمد سامي على الحياة الشخصية فقط، بل امتدت لتشمل أيضًا العديد من المشاريع الفنية المشتركة.

فقد ظهر الثنائي معًا في العديد من الأعمال الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا.

كان آخرها ظهور مي عمر في برنامج "بيت السعد" الذي يقدمه الفنان أحمد سعد وشقيقه الفنان عمرو سعد، حيث تولى محمد سامي إخراج البرنامج.

هذا التعاون الفني يعكس التناغم الكبير بينهما، والذي ساهم في تحقيق نجاحات متتالية.

تصريحات جريئة في برنامج "بيت السعد"

خلال استضافتها في برنامج "بيت السعد"، أدلت مي عمر بتصريحات جريئة حول موضوع خيانة الرجل للمرأة، حيث أكدت قائلة: "اللي بيخون مرة بيخون كتير، والست هتفضل طول الوقت مجروحة منه وشاكة فيه فهتبقى الحياة صعبة، فلازم تتطلق طبعًا".

هذا التصريح لاقى تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث أثارت كلماتها جدلًا كبيرًا حول كيفية تعامل المرأة مع الخيانة في العلاقات الزوجية.

نجاح مستمر مع "نعمة الأفوكاتو"

تطرقت مي عمر أيضًا للحديث عن تجربتها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي يعد أحد الأعمال التي قدمتها مؤخرًا بالتعاون مع زوجها محمد سامي.

في هذا المسلسل، جسدت مي دور فتاة تنتمي لعائلة ثرية وتهتم بمظهرها الخارجي وترتدي الملابس الفاخرة.

أشارت مي إلى أن أداء هذه الشخصية تطلب منها الكثير من التحضير، خاصة وأنها واجهت عدة تحديات خلال التصوير.

وأوضحت أن قبولها لهذا الدور جاء نتيجة انجذابها لشخصية "نعمة"، التي تحمل الكثير من التعقيدات والعمق.

استعدادات لمسلسل "إش إش" في رمضان 2025

في إطار التحضيرات الفنية القادمة، يعمل الثنائي حاليًا على مسلسل جديد بعنوان "إش إش"، من المتوقع عرضه خلال شهر رمضان 2025.

يشارك في بطولة هذا المسلسل نخبة من النجوم، بينهم إدوارد، علاء مرسي، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، وغيرهم.

يعكس هذا المسلسل استمرار التعاون المثمر بين مي عمر ومحمد سامي، الذي قدم معه سابقًا أعمالًا ناجحة مثل "لؤلؤ"، "نسل الأغراب"، و"الأسطورة".

أعمال مشتركة سابقة

لم يكن التعاون بين مي عمر ومحمد سامي وليد اللحظة، بل سبقه العديد من الأعمال الفنية التي شهدت نجاحًا كبيرًا، مثل مسلسلي "لؤلؤ" و"الأسطورة"، بالإضافة إلى "نسل الأغراب" و"نعمة الأفوكاتو".

هذه الأعمال لم تكتفِ فقط بإبراز موهبة مي عمر، بل عززت أيضًا من مكانتها في الساحة الفنية، مما جعلها واحدة من أبرز النجمات في الدراما المصرية الحديثة.

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