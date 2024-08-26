أزهري يهاجم مروة عبدالمنعم: هل نترك أوامر الله اعتمادا على رحمته فقط؟

مروة عبدالمنعم تتصدر التريند.. أثارت الفنانة الشابة مروة عبد المنعم جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي يعد تصريحاتها الجريئة في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل ، علي قناة صدي البلد.

مروة عبدالمنعم تتصدر التريند



وقالت مروة عبدالمنعم، في تصريحات سابقة: «أنا مؤمنة بالحجاب جدا، لكن هل أنها هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، ولا هدخل الجنة بالصلاة ولا بالحجاب؟».

مروة عبدالمنعم وابنتها بالحجاب

وأضافت مروة عبدالمنعم: «الناس فاهمة الدين غلط، وفاهمين الدين مظهر وليس جوهر، وأنا عشت حالة بشعة من التنمر في موضوع حجاب بنتي، إزاي هي تتحجب وأنا أمها غير محجبة، يبقى أنا الشيطان الرجيم بقا».



وتابعت مروة عبدالمنعم: بنتي فكت الحجاب، وده طبيعي بسبب انها بنت عندها 14 سنة وهي في تالتة إعدادي وعندها اكتئاب وعندها امتحانات، وأنا كنت عارفة إنها هتبقا حالة وهتنتهي.



عالم أزهري يهاجم مروة عبدالمنعم بسبب الحجاب



رد الشيخ الأزهري خالد الجمل، الداعية الإسلامي وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف، على تصريحات مروة عبد المنعم حول حكم الحجاب، مؤكدًا إن الله هو من يحدد أهمية العبادات وليس البشر.

الداعية خالد الجمل

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الحجاب ورد ذكره بشكل صريح في القرآن الكريم، محذرا من الاستهانة بالأوامر الإلهية والاكتفاء بالاعتماد على رحمة الله دون الامتثال لأوامره.

وتساءل الجمل: «هل نترك أوامر الله اعتمادا على رحمته فقط؟.. الإيمان الحق يتطلب التمسك بجميع أوامر الله، والحجاب ذكر في القرآن الكريم تحت مسمى الخمار وهو غطاء الرأس المعروف منذ زمن العرب».

ودعا الجمل، إلى ضرورة الاستناد إلى العلم الشرعي الصحيح قبل التحدث في مثل هذه الأمور الحساسة، منوهًا إلى أن التقليل من أهمية العبادات لا يصح في الشريعة الإسلامية.

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