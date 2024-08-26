النشرة الفنية لـ " الموجز ".. حسام حبيب يواجه أزمة جديدة وظهور أسامة عباس بعد اختفاء وتوقف عرض "مش روميو وجوليت" مؤقتًا

تشهد الساحة الفنية المصرية حراكًا كبيرًا مع بدء تصوير أعمال جديدة، تكريمات لمبدعين، وإطلاق أغاني تحقق نجاحات، لذلك يستعرض " الموجز" أبرز هذه الأحداث وأهم التطورات في عالم الفن.

تصوير مسلسل "مملكة الحرير"

بدأ الفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "مملكة الحرير"، وهو اسم مؤقت حتى الآن. ومن المتوقع أن يستمر التصوير طوال شهر سبتمبر. المسلسل من إخراج بيتر ميمي ويشارك في بطولته أسماء أبو اليزيد، ويعِد بأن يكون من الأعمال الدرامية التشويقية المنتظرة، المسلسل يتألف من 10 حلقات فقط، وسيتم عرضه قريبًا عبر منصة Watch it.

بالإضافة إلى ذلك، يجري حاليًا اختيار باقي طاقم الممثلين الذين سيشاركون في هذا العمل، ومن المتوقع أن يضم المسلسل العديد من ضيوف الشرف البارزين.

كريم محمود عبدالعزيز

إطلاق أغنية جديدة لحودة بندق

في عالم الموسيقى، طرح الفنان حودة بندق أغنيته الجديدة بعنوان "حبيبي"، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرته الفنية. الأغنية من تأليف محمد شافعي وألحان حودة بندق نفسه، وتولى توزيعها DJ Wazad، بينما قام رامي المصري بتسجيل الغناء، وDJ Wazad بإجراء المكس والماستر. تعد هذه الأغنية خطوة جديدة في مشوار حودة بندق الفني، وتسعى لجذب جمهور جديد وزيادة شعبيته في الساحة الموسيقية.

حودة بندق

ظهور أسامة عباس بعد غيابه عن التكريم

تصدؤ الفنان القدير أسامة عباس التريند، حيث كان حديث الجمهور بعد تكريمه في الدورة الأخيرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، هذا التكريم جاء كإعتراف بمسيرته الفنية الطويلة والمميزة التي امتدت لأكثر من 55 عامًا.

أسامة عباس عبّر عن شعوره العميق بالامتنان والفخر بهذا التقدير، مشيرًا إلى أن هذا التكريم من زملائه والجمهور هو أعظم المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها أي فنان.

أسامة عباس

دفاع ماندو العدل عن عمرو مصطفى

في ضوء الجدل الذي أثارته تصريحات الملحن عمرو مصطفى حول الهضبة عمرو دياب، خرج السيناريست ماندو العدل بتصريحات تدافع عن مصطفى. في منشور عبر حسابه على "فيسبوك"، أشار العدل إلى أن تصريحات عمرو مصطفى جاءت نتيجة شعور بالإحباط وعدم التقدير. وأوضح أن مصطفى قدّم الكثير في مسيرة عمرو دياب، وأن مساهماته لا يمكن إنكارها.

ماندو العدل

نجاح الأفلام السينمائية في دور العرض

تشهد دور العرض السينمائية حاليًا إقبالًا كبيرًا، حيث تحقق الأفلام إيرادات مرتفعة، من بين الأفلام التي تتصدر قائمة الإيرادات فيلم "ولاد رزق 3" الذي حقق 266,568 جنيهًا، وفيلم "إكس مراتي" الذي تجاوزت إيراداته المليون جنيه.

كما تحقق أفلام أخرى مثل "جوازة توكسيك" و"عصابة الماكس" نتائج إيجابية في شباك التذاكر.

انتهاء تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

أعلن الفنان القدير صلاح عبد الله عن انتهائه من تصوير مشاهده في مسلسل "تيتا زوزو"، الذي يشاركه بطولته النجمة إسعاد يونس. عبّر عبد الله عن سعادته الكبيرة بإنهاء دوره في العمل، مؤكدًا على حبه المستمر لمهنة التمثيل وقدرته على العطاء رغم التحديات.

صلاح عبدالله

التحضير للجزء الثالث من مسلسل "البيت بيتي"

أعلن الفنان سليمان عيد عن بدء التحضير للجزء الثالث من مسلسل "البيت بيتي"، وذلك خلال لقاء إذاعي.

وأشار عيد إلى أن هذا الجزء سيقدم تجربة جديدة ومختلفة للجمهور، خاصةً بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة من المسلسل.

فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، تستعد دار الأوبرا المصرية لاستضافة حفلين مميزين يوم الثلاثاء المقبل.

يعد هذا المهرجان حدثًا فنيًا مهمًا يجذب عشاق الموسيقى والغناء من مختلف أنحاء مصر، ويقدم العديد من الفعاليات والعروض الموسيقية المتنوعة.

أزمة حسام حبيب بعد وفاة عمه

تعرض الفنان حسام حبيب لأزمة جديدة بعد وفاة عمه الدكتور محمد حبيب. وقد أعلن والده حسين حبيب عن هذا الخبر الحزين عبر منشور على "فيسبوك"، حيث كتب: "توفي إلى رحمة الله أخي الدكتور محمد حبيب".

توقف عرض مسرحية "مش روميو وجوليت"

أعلنت إدارة المسرح القومي عن توقف عرض مسرحية "مش روميو وجوليت" لمدة 48 ساعة بسبب أعمال صيانة عاجلة.

مسرحية مش روميو وجوليت

ومن المتوقع أن يستأنف العرض يوم الاثنين المقبل، بمشاركة نخبة من النجوم الذين يسعون لاستمرار النجاح الذي حققته المسرحية حتى الآن.

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