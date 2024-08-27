نجوم الطرب على مسارح الغناء في سبتمبر.. اعرف تفاصيل

أعلن عدد كبير من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي عن احياء حفلات في شهر سبتمبر المقبل على عدد من المسارح المختلفة، أبرزهم عمرو ياب، هاني شاكر، إليسا، وأنغام ومن هنا يكشف " الموجز" التفاصيل.

عمرو دياب في السعودية

يستعد الهضبة عمر دياب أن يحيي حفل غنائي كبير يوم27 سبتمبر المقبل على مسرح مدينة العلا في المملكة العربية السعودية، وسيكون الحفل أولي حفلات لحظات العلا، ومن المقرر أن تغني دياب عدد كبير من أغانيه الحديثة والقديمة.

أنغام في الإمارات

ومن جانبها تستعد النجمة أنغام أن تحيي حفلها الجديد على مسارح دبي في الإمارات يوم 27 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تغني أغاني ألبومها الجديد الذي حميل عنوان تجيي نسيب.

النجمة إليسا في قبرص

ومن جانبها تستعد النجمة إليسا أن تحيي حفلها يوم 28 سبتمبر المقبل في قبرص، ومن المقرر أن تغني إليسا عدد كبير من اغانيها الحديثة والقديمة

تامر عاشور على مسرح عبادي

ويستعد النجم تامر عاشور لـ أحياء حفله الجديد على مسرح عبادي الجوهر أرينا بالمملكة العربية السعودية ، وذلك يوم 6 سبتمبر المقبل، تحت قيادية المايسترو هاني فرحات، ومن المقرر أن يغني عدد كبير من أغاينه

هاني شاكر وخالد سليم في حفل العندليب بالكويت

ومن المقرر أن يجتمع أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر مع المطرب خالد سليم لـ أحياء حفل كبير تحت عنوان "العندليب" بالكويت وذلك يوم 26 سبتمبر المقبل ، ومن المقرر أن يغني الثنائي باقة مميزة من أغاني المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، والحفل بقيادة المايسترو محمد الموجي.

بلقيس في لندن

ومن جانبها كشفت المطربة الإماراتية بلقيس أنها تستعد لـ أحياء حفل كبير في لندن، وذلك يوم 14 سبتمبر المقبل، إذ نشرت المطربة بلقيس صورة عبر حسابتها على جميع صفحاتها عبر السوشيال ميديا، بوستر الحفل وعلقت عليه قائلة:" من المغرب ننقل إلى لندن في حفل عربي ساهر بأرقي المسارح في سبتمبر".

حنان ماضي في ساقية الصاوي

تستعد المطربة حنان ماضي أن تحيي حفل غنائي على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، ومن المقرر أن يكون الحفل يوم 12 سبتمبر في الساعة الـ 8 مساءاً".

اقرأ ايضا :

علي الحجار يتصدر تريند جوجل بعد حفلته الأخيرة في مهرجان القلعة..إليك التفاصيل



تووليت يشعل حماس جمهور مهرجان العلمين بمشاركة فرقة كايروكي في حفل غنائي مميز