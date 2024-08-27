حسام داغر يروّج لفيلمه الجديد "الحب كله" ويكشف عن تفاصيل العمل

قام الفنان حسام داغر بالترويج لفيلمه الجديد "الحب كله"، والذي سيبدأ تصويره مع المخرج خالد الحجر في الشهر المقبل، نشر حسام داغر هذا الإعلان عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، ويستعرض الموجز ابرز المعلومات عن العمل، حيث كشف داغر أن الفيلم من بطولة النجمة إلهام شاهين، ويشارك فيه عدد من الفنانين مثل مصطفى أبو سريع ورنا رئيس، الفيلم من تأليف الكاتب سيد فؤاد الجناري، ويتناول قضايا اجتماعية تدور أحداثها في يوم واحد.

أبطال الفيلم وأحداثه

يلعب حسام داغر دوراً محورياً في فيلم "الحب كله"، حيث تدور القصة حول شخصية أم تسعى لتنظيم حفل زفاف مميز لابنها، خلال هذا اليوم، تتعرض لمواقف وأحداث غير متوقعة في أحد الحواري المصرية. يركز الفيلم على تقديم مزيج من الدراما والكوميديا، مع تسليط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية في مصر.

حسام داغر

تجربة حسام داغر في التمثيل

في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي كريم كوجاك ضمن برنامج "من العلمين" الذي يُعرض على قناة ON، تحدث حسام داغر عن تجربته في التمثيل واختياره للأدوار. قال داغر: "دوري في فيلم 'أمير البحار' كان نقطة تحول في مسيرتي، حيث ترك أثراً كبيراً لدى الجمهور. في كل مرة أقرأ فيها نصاً، أناقش الدور مع المخرج والمؤلف، لأنني أحرص دائماً على تقديم شيء جديد ومؤثر".

حسام داغر

وأضاف داغر قائلاً: "أنا بحب أن يكون الدور مؤثراً في سياق الدراما والأحداث، ويشعرني بالتحفيز كممثل. بالنسبة لي، التمثيل هو فن أمارسه للاستمتاع وليس فقط كمهنة".

مشاريع داغر القادمة

أعلن حسام داغر أيضاً خلال البرنامج عن تحضيره لمسلسل جديد بعنوان "دكتور داغر". وكشف أن المسلسل يتناول جوانب من حياته اليومية كشخصية قدمها في أعمال درامية سابقة، مع تقسيم التصوير بين مصر ولندن.

أعمال سابقة ونجاحات

حسام داغر

يذكر أن آخر أعمال حسام داغر في السينما كان فيلم "الخميس الجاي"، الذي صدر في عام 2023. حقق الفيلم نجاحاً لافتاً بإيرادات بلغت حوالي 3 ملايين و938 ألف جنيه خلال 10 أسابيع من عرضه. الفيلم ضم مجموعة من نجوم الفن مثل عمرو عبد الجليل، مي كساب، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، وكان من تأليف ورشة كتابة مكونة من هيباتيا، نور حمدي، نور مهرجان، عمرو شاهين، ومحمد علي، وإخراج حسن صالح.

حسام داغر

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