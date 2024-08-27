محمد ثروت تريند.. والسر طبيب بيطري وممثل وتوأم ومدير

احتل اسم الفنان محمد ثروت مؤشر البحث الشهير جوجل، بعد ظهوره في إحدى اللقاءات التليفزيونية، إذ تحدث ثروت عن نشاطه الفني وعلى هذا الصدد يستعرض لكم الموجز التفاصيل.

محمد ثروت طبيب بيطري في “أوسكار عودة الماموث "

انتهى الفنان محمد ثروت من تصوير دوره في فيلم أطلق عليه صناعه اسم" أوسكار عودة الماموث"، من بطولة النجم أحمد صلاح حسني وكوكبة كبيرة من النجوم.

ويجسد ثروت خلال أحداث الفيلم شخصية سعد الشربيني طبيب بيطري، ومن المقرر عرض العمل في ماراثون رأس السنة الجديدة لعام 2025.

نجوم " أوسكار عودة الماموث"

بطولة كل من أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، والطفلة ليا سودان، وكوكبة كبيرة من النجوم الصاعدة والقديرة، العمل فكرة كريم هشام، وسيناريو وحوار مصطفي عسكر وحامد شرابي وإخراج هشام الرشيدي.

محمد ثروت مدير أعمال في “روكي الغلابة”

كما أوشك محمد ثروت الانتهاء من دوره في فيلم روكي الغلابة، بطولة النجمة دنيا سمير غانم والنجم محمد ممدوح، وكوكبة كبيرة من النجوم الصاعدة والقديرة.

ويجسد ثروت خلال أحداث الفيلم دور مدير أعمال الفنان محمد ممدوح، العمل من المفترض أن عرض في موسم رأس السنة الميلادي الجديد.

نجوم "روكي الغلابة"

الفيلم بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي.

محمد ثروت ممثل في "محو أمنية"

ومن المعروف أن انتهى الفنان محمد ثروت من 70% من تصوير مشاهده في فيلم" محو أمنية" بطولة النجم مصطفي خاطر وكوكبة كبيرة من النجوم الصاعدة والقديرة.

ويجسد ثروت خلال الفيلم شخصية ممثل مغمور يحلم بالشهرة ويتعرض لمواقف كوميدية عديدة.

نجوم "محو أمنية"

الفيلم من إخراج محمد حماقي، بطولة مصطفى خاطر، محمود البزاوي، محمد ثروت، فاء عامر، آيتن عامر، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من انتاج تامر فتحي وأحمد فرغلي، والفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويلعب خلاله مصطفى خاطر دور سيناريست يتمنى أن تحقق أعماله السينمائية نجاحاً كبيراً.

محمد ثروت تؤأم تامر حسني

كما يشار الفنان محمد ثروت في فيلم ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني وهنا الزاهد، ويجسد ثروت شخصية الشقيق التوأم لـ تامر حسني في إطار كوميدي

نجوم " ري ستارت"

فيلم ريستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.

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