بعد تصدرها للتريند.. أبرز الأزمات في حياة منة فضالي

دائماً ما تتصدر الفنانة منة فضالي، تريند جوجل، بإثارتها للجدل مرارًا وتكرارًا خلال مسيرتها الفنية، وتصدرت خلال الساعات الماضية بسبب صورتها الجديدة التي شاركت الجمهور بها أمس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها مرتدية تي شيرت وشورت قصير باللون البينك من أمام البحر، وعلقت عليها قائلة:"صباح الخير من الجونة"، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأزمات التي جعلتها تتصدر محركات البحث سابقًا.

منة فضالي

عيد ميلاد منة فضالي

في عام 2011، لفتت منة فضالي أنظار الجمهور بسبب احتفالها بعيد ميلادها بطريقة أثارت الجدل، حيث ظهرت في صور وفيديوهات وهي ترتدي ملابس جريئة وترقص بين أصدقائها، مما أثار استياء البعض، خاصةً مع مشاركة نجوم مثل محمد فؤاد وغادة إبراهيم.

منة فضالي

أزمة منة فضالي مع محمد فؤاد

بعد ذلك، تحدث محمد فؤاد في برنامج تلفزيوني عن الصور التي جمعته بمنة في الحفل، معتبراً أن تلك الصور كان المقصود منها إثارة الجدل، ومن جانبها، ردت منة على هذه التصريحات عبر إنستجرام، مشيرة إلى أنه لو كانت متعمدة لما بقى في الحفل.

مواقفها في المطاعم



منة فضالي أثارت الجدل مرة أخرى عندما نشرت فيديو على إنستجرام أثناء وجودها في مطعم فرنسي، حيث علقت بشكل أثار الجدل حول العاملين في المطعم، هذا الفيديو لم يلقَ استحسان المتابعين خاصة مع طلبها من أحدهم التحدث في الفيديو.

تعرضها للضرب

وفي حادث آخر، كشفت منة فضالي عن تعرضها للاعتداء من قبل مجهولين أثناء قيادتها سيارتها، حيث قامت بالإبلاغ عن أنهم اعتدوا عليها وسرقوا سيارتها.

قضية زينة وأحمد عز



منة فضالي دخلت في جدل آخر عندما أبدت دعمها للفنان أحمد عز في قضية النسب التي رفعتها ضده زينة، هذا الموقف دفع زينة للرد عليها بحدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،حيث كتبت:"اختشي يا منة وبلاش ننبش في أوراق هتجرحك"، مما جعل منة تتراجع عن الحديث في الموضوع.

خلافها مع سارة سلامة

اتهمت الفنانة سارة سلامة منة فضالي بأنها السبب في استبعادها من مسلسل "وش تاني" مع كريم عبد العزيز، وهو ما نفته منة تمامًا.

منة فضالي

الدعاء لياسمين عبد العزيز

واجهت منة فضالي انتقادات بسبب تصريحها عن ياسمين عبد العزيز، عندما قالت إنها لا تعرفها، فاعتقد البعض أنها تقصد أنها لا تعرفها كفنانة، لكنها وضحت أنها تقصد أنها لا تعرفها على المستوى الشخصي فقط، وتعرضت لتعليقات سلبية بسبب هذا التصريح، مما دفعها لحذف المنشور وتوضيح موقفها، مؤكدة أنها لم تقصد الإساءة، وفي النهاية، اعتذرت وأكدت دعاءها بالشفاء لياسمين عبد العزيز.

أزمة منة فضالي مع عادل حقي

منة فضالي كشفت أيضًا عن انفصالها عن خطيبها السابق، الموزع الموسيقي عادل حقي، بعد اكتشافها خيانته لها مع صديقتها.

منة فضالي

حكاية العمل السفلي

في أحد البرامج، تحدثت منة فضالي عن تعرضها لأعمال سحرية تسببت لها في مشاكل نفسية، ولكنها أكدت أن هذا العمل تم فكّه بوفاة سمكة ابتلعت العمل، حيث قالت:" أنا اتعملى عمل فوجئت بسيدة مكنتش جيالي مخصوص، ولكن لقيتها بتسألني وتقولي انتي معمول لك عمل واترمي في البحر، لكنه اتفك دلوقتي لأن السمكة اللي بلعته ماتت".

حريق في منزلها

وتعرض منزل منة فضالي لحريق في المطبخ، مما أسفر عن إصابة والدتها، ووقتها حمدت الله على النجاة من الموت.

جراحة عاجلة



منة فضالي أعلنت عن خضوعها لجراحة عاجلة مؤخرًا، وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالسلامة.

منة فضالي

أزمة في فيلم "ميني بار"

نشبت أزمة أثناء تصوير فيلم "ميني بار" بين منة فضالي والمنتج محمد سعد بسبب مستحقات أحد العاملين، مما أدى إلى تصاعد الخلافات بينهما.

خلاف مع ميريام فارس

هاجمت منة فضالي الفنانة ميريام فارس بعد ظهورها في إعلان مصري، مستذكرة تصريحات سابقة لميريام أثارت الجدل حول موقفها من مصر.

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