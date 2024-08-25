دنيا سمير غانم تودع بلاتوة روكي الغلابة قربيًا.. خاص

علم الموجز أن النجمة دنيا سمير غانم انتهت من تصوير 90% من مشاهدها في فيلمها الجديد الذي أطلق عليه صناعه اسم روكي الغلابة، ولا يتبقى غير أسبوع على انتهاء التصوير بشكل عام، ومن المقرر عرض العمل في ماراثون رأس العام الميلادي الجديد.

قصة روكي الغلابة

ينتمي فيلم روكي الغلابة لنوعية أفلام الكوميدي الاجتماعي، وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم خلال أحداث الفيلم شخصية جديدة ومختلفة، إذ تجسد شخصية بودي جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذي يقدم شخصية رجل أعمال كبير، ويمران بمواقف كوميدية كثيرة خلال أحداث الفيلم.

فريق روكي الغلابة

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين. العمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.

أعمال سابقة

يُشار إلى أن آخر أعمال دنيا سمير غانم في السينما كان فيلم "تسليم أهالي" مع النجم هشام ماجد وعرض في 2022، وشارك في بطولة العمل دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عبد الله مشرف وآخرون، من إخراج خالد الحلفاوي.

الأعمال الدرامية

وكانت آخر أعمال دنيا سمير غانم في الدراما مسلسل "جت سليمة" الذي كان مكونًا من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وعدد من النجوم ضيوف الشرف، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج أحمد السبكي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

وعرض لـ دنيا سمير غانم خلال الفترة الماضية مسرحيتها، "أنستونا" في موسم الرياض، وجسدت فيها دور مطربة من حارة شعبية، وتحلم بالشهرة، وتتميز المسرحية بالعديد من الاستعراضات، والتى تغني خلالها دنيا عدة أغنيات، وتتماشى مع سياق القصة، والاستعرضات من كلمات أيمن بهجت قمر، وتلحين عمرو مصطفى.

ومسرحية "أنستونا"، هي التجربة الأولى لـ دنيا سمير غانم، على خشبة المسرح، وهو من تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.

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