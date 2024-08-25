جواب نهائي .. فريق مسلسل 220 يومًا في البلاتوة أول سبتمبر

علم الموجز أن فريق مسلسل 220 يومًا يستعد لاستكمال باقي المشاهد في أول سبتمبر القادم بعد عدة تأجيلات، و العمل من بطولة النجمة صبا مبارك والنجم كريم فهمي، وكوكبة كبيرة من النجوم الشابة والقديرة، ومن المقررعرض العمل على إحدي المنصات الإلكترونية الشهيرة قريبًا.

ومن المعروف أن تم تأجل مسلسل 220 يومًا أكثر من مرة ، إذ كان فريق العمل كان قد بدأ في التحضير قبل رمضان الماضي، غير أنه توقف بسبب دخول الشهر الكريم، ورغبة الشركة المنتجة في الإنتهاء من الأعمال الأخرى المشاركة في الموسم الرمضاني.

صبا مبارك وكريم فهمي

تفاصيل قصة 220يومًا

وتدور أحداث مسلسل 220 يومًا،في إطار رومانسي اجتماعي حول الأسرة، وكيفية تولي الآباء مسئولية تربية أبنائهم، خاصة دور الأب في بناء الأسرة والحفاظ عليها.

أبطال 220يومًا

والمسلسل بطولة: كريم فهمي، صبا مبارك، مايان السيد، من تأليف محمود زهران، إخراج كريم العدل.

أحدث أعمال كريم فهمي

في سياق متصل، أحدث كريم فهمي ضجة مؤخراً من خلال فيلم "السرب"، الذي يتناول أحداثاً حربية واقعية ويروي جهود الأمن المصري في التصدي للإرهاب.

شارك في الفيلم مجموعة من النجوم، مثل أحمد السقا وشريف منير ومحمد ممدوح، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحدث أعمال صبا مبارك

وتشارك النجمة صبا مبارك في بطولة مسلسل وتر حساس،المسلسل تدور أحداثه عن الخيانة الزوجية، من خلال اعتماده على ثلاث سيدات وهم صبا مبارك التي تظهر بدور طبيبة، وإنجي المقدم التي تظهر بدور محامية، وهيدي كرم والتي تعمل في منصب إداري في إحدى المصالح، كما يظهر محمد علاء بدور مهندس ديكور وهو متزوج من الفنانة إنجي المقدم، ويتعرضوا خلال الأحداث لمفاجآت عديدة، كما تلعب لبنى ونس خلال الأحداث دور والدة صبا مبارك.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل"وتر حساس" يتكون من 45 حلقة، وهو من تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، العمل من بطولة كل من الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، هاجر عفيفي، تقى حسام، محمد العمروسي، تميم عبده، ومن مقرر عرضه قبل نهاية العام الجاري.

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