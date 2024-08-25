مش فاضي.. محمد رمضان يستفز جمهوره بالتعليق علي الهجوم ضده

تعرض الفنان محمد رمضان لحملة هجوم كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره لإعلان تجاري لصالح شركة مياه غازية تعتبر تحت قائمة المقاطعة من قبل الكثيرين، وجاء هذا الإعلان في وقت حساس، حيث زاد التوتر في المنطقة بسبب التطورات الأخيرة، مما جعل تصرف رمضان محط انتقادات واسعة، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز تفاصيل الحدث.

مستخدمو السوشيال ميديا لم يترددوا في التعبير عن استيائهم، واتهموه بالتخلي عن مبادئه السابقة ودعمه للقضية الفلسطينية.

محمد رمضان

رد فعل محمد رمضان على الانتقادات

ردًا على الهجوم الواسع، قام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام. في هذا الفيديو، ظهر رمضان وهو يؤدي جزءًا من أغنيته الجديدة "مش فاضي"، والتي يبدو أنها تحمل رسالة موجهة بشكل غير مباشر للمنتقدين. رمضان علق على الفيديو قائلاً: "مش فاضي.. ثقة في الله نجاح"، مما يعكس إصراره على المضي قدمًا وعدم الاكتراث بالانتقادات.

محمد رمضان

اتهامات بالتخلي عن القضية الفلسطينية

الهجوم على محمد رمضان لم يكن محدودًا فقط بمواقع التواصل الاجتماعي المصرية، بل وصل إلى مواقع دولية أيضًا. أحد مستخدمي موقع "إكس" (تويتر سابقًا) الفلسطينيين، عبر عن غضبه الشديد من تصرف رمضان. هذا المستخدم اتهمه بالتخلي عن دعمه للقضية الفلسطينية والتعاون مع شركات متهمة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. تعليقات مثل "انت ليش تضحكت علينا في الفيديو القديم وانت بتحكي عن القضية؟ ليش باعت القضية؟" عكست مدى الغضب والإحباط الذي يشعر به بعض جمهوره.

محمد رمضان

طرح أغنية "مش فاضي" رسمياً

في وسط كل هذا الجدل، أطلق محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مش فاضي" عبر قناته الرسمية على يوتيوب. الأغنية حملت في كلماتها رسالة واضحة تشير إلى عدم اكتراثه بالكلام الفارغ والانتقادات، حيث تضمنت عبارات مثل: "مش فاضي لكلامكو الفاضي بصراحة كلكو ع الفاضي، هما يتضايقوا وأنا مروق، هما يتمنوا وأنا بحقق". الأغنية تعكس روح التحدي والثقة التي يتمتع بها رمضان، وهو الأمر الذي جعلها تلقى استحسانًا كبيرًا من قبل بعض جمهوره.

غياب محمد رمضان عن دراما رمضان 2024

محمد رمضان

على صعيد آخر، غاب محمد رمضان عن السباق الدرامي لرمضان 2024، حيث لم يشارك في أي عمل تلفزيوني هذا العام. آخر أعماله كان مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، المسلسل كان من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته نخبة من الفنانين مثل زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، ومي كساب.

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