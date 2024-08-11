محمد رمضان يكشف سر صداقته الوطيدة مع نجيب ساويرس: مصريون وجوزائيون وصعايدة

كشف الفنان محمد رمضان عن أسرار صداقته القوية برجل الأعمال نجيب ساويرس، موضحاً نقاط التشابه التي تجمعهما، وذلك من خلال منشور شاركه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، هذا بالإضافة إلى إعلانه عن عودته القوية للدراما في رمضان 2025، مما أثار اهتماماً واسعاً بين جمهوره.

سر الصداقة مع نجيب ساويرس

في منشور أثار تفاعل الكثيرين رصده موقع الموجز، حيث أوضح محمد رمضان في المنشور حقيقة صداقته مع نجيب ساويرس قائلاً: "سر صداقتنا أنا والمهندس نجيب ساويرس هو أننا اتنين مصريين واتنين جوزائيين واتنين صعايدة رجالة، وافتخر به هو وكل مصري ناجح."

هذا التصريح لقي ترحيباً واسعاً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالعلاقة الوطيدة بين النجمين.

محمد رمضان

عودة رمضان للدراما الرمضانية

أعلن محمد رمضان عن عودته المرتقبة للدراما الرمضانية من خلال مشاركته في مسلسل جديد لموسم 2025 ، حيث نشر رمضان صورة أثناء توقيعه عقد المسلسل، معلناً استعداده للمنافسة الرمضانية المقبلة، وقال معلقاً: "رمضان يجمعنا".

هذا الإعلان لاقى اهتماماً كبيراً من الجمهور، الذي بدأ في البحث عن تفاصيل العمل الجديد.

محمد رمضان يكتسح أنغامي بأغنية "كبير البلد"

تمكن الفنان محمد رمضان من تصدر التريند رقم 1 على منصة أنغامي بفضل أغنيته "كبير البلد"، التي أصبحت الأكثر استماعًا على المنصة ، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، وحظيت بصدى واسع على منصات الاستماع العربية وتطبيق يوتيوب، وهو ما اعتدنا عليه من أعمال محمد رمضان.

منذ إطلاقها على قناته الرسمية على يوتيوب وكافة منصات الاستماع العربية، حققت "كبير البلد" نسب مشاهدات عالية، مما ساهم في تصدرها قائمة الأغاني الأكثر استماعًا على أنغامي ،هذا النجاح ليس بغريب على أغاني محمد رمضان التي تُحدث ضجة منذ اللحظة الأولى لطرحها.

مسلسل "جعفر العمدة" وأصداء النجاح

كانت آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض في رمضان 2023. تميز المسلسل بقصته المثيرة حول شخصية جعفر العمدة، رجل الأعمال الذي يمتلك عدة شركات مقاولات، ويتعرض لصراعات مع منافسيه وعلى الرغم من زواجه من ثلاث نساء، يقرر الزواج من عايدة، مما يؤدي إلى العديد من المفارقات.

شارك في بطولة "جعفر العمدة" عدد كبير من النجوم مثل مي كساب، منة فضالي، زينة، وهالة صدقي.

العمل كان من تأليف وإخراج محمد سامي وحقق نجاحاً لافتاً على شاشات التلفزيون.

بهذا، يواصل محمد رمضان تألقه الفني، مؤكداً على قدرته على جذب الانتباه وتقديم محتوى درامي مميز لجمهوره في العالم العربي.



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