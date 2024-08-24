روبي في حيرة من مائدة رمضان والسر منى زكي .. خاص

دخلت النجمة روبي عالم البطولة المطلقة منذ سنوات، إذ خاضت أول بطولة مطلقة لها ، بمسلسل "شقة 6"وعرض العمل عبر المنصات الرقمية وحقق نجاحا كبيرا وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان أحمد حاتم، هاني عادل، محمود البزاوي، وهو من تأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب وإخراج محمود كامل، وإنتاج أيمن يوسف.

كما شاركت النجمة روبي في الماراثون الرمضاني لعام 2023، بالبطولة المطلقة ،وذلك خلال مسلسل "حضرة العمدة" عن قصة للكاتب إبراهيم عيسى، وجسدت روبي خلال المسلسل قصة امرأة تتولى منصب "العمدة"، في تحدي منها لكل أعراف وتقاليد قريتها، وتدخل في صراعات كثيرة مع بعض رجال القرية الرافضين توليها منصب العمدة لأنه من وجهة نظرهم منصب "للرجال فقط"

وعلم " الموجز" أن النجمة روبي تقرأ حاليًا مسلسلين مختلفين، وتكون هي النجمة الرئيسة في العمل، وفي ذات الوقت عرض عليها مسلسل في إطار البطولة المشتركة مع النجمة منى زكي، ومن إخراج محمد شاكر خضير ومن المقررعرض العمل خلال الماراثون الرمضان المقبل لعام 2025، ولم توضح النجمة روبي موقفها حتى الأن.

آخر أعمال روبي

شاركت النجمة روبي في السينما بفيلم عصابة المكس، الذي بدأ عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وتلعب روبي خلاله شخصية جي جي التي تعيش قصة حب مع المكسيكي الذي يلعب دوره أحمد فهمي ضمن الأحداث، وهو مجرم محترم إسكندراني يقرر تشكيل عصابة من أجل تنفيذ عملية تهريب لمومياء وتنضم روبي إلى هذه العصابة.

أحداث فيلم "عصابة المكس"

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "المكس"، الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة. ولكنه يتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ليكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال فيلم "عصابة المكس"

فيلم "عصابة المكس" من إخراج حسام سليمان، وتأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، يشارك في بطولته أحمد فهمي، لبلبة، روبي، أوس أوس، وحاتم صلاح، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف. الفيلم من إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي بروداكشن للإنتاج الفني".

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