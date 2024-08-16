روبي تتصدر التريند بسبب ظهورها الأخير ولغز السنبلاوين

تصدر اسم النجمة روبى مؤشرات البحث جوجل بعد ظهورها بشكل جرئ عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال صورة جديدة على متن مركب وهي ممسكة بالشراع وبإطلالة صيفية مختلفة.

روبي تشوق جمهورها لعمل فني جديد

وشوقت روبي جمهورها لعمل فمي جديدة حيث علقت على الصورة قائلة، "أنا رايحة السنبلاوين" وهو ما أثار الجدل لدى الجمهور الذي بدأ التخمين في وجود عمل غنائي صيفي جديد أو كليب بشكل مختلف وبدأ في السؤال عن ارتباط الصورة بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وخلال الدقائق الماضية زاد تفاعل الجمهور مع الصورة التي نشرتها روبي بشكل كبير وينتظر الرد على التساؤلات.

حفل غنائي جديد لـ روبي

روبي



وكانت روبي خلال الساعات الماضية قد أحيت حفلاً غنائياً ناجحاً بحضور عدد كبير من الجمهور بالساحل الشمالي وقدمت مجموعة كبيرة من أهم أغانيها التي أحبها الجمهور، وتنتظر أيضا تقديم مجموعة من المفاجآت خلال الفترة القادمة لجمهورها وعلى مدار الصيف.

روبي

روبي تشارك في فيلم عصابة الماكس

ويذكر أن روبى يعرض لها حالياً فى السينمات، فيلم عصابة الماكس حيث تشارك فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.

روبي

أبطال فيلم عصابة الماكس

فيلم عصابة الماكس تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذى اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية

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