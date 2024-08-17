محمد رمضان يواجه هجومًا لاذعًا بسبب حملة إعلانية وحفل بنغازي

تعرض النجم محمد رمضان لموجة من الانتقادات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي، عقب مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات المياه الغازية العالمية، التي تتواجد ضمن قائمة الشركات التي تدعو حملات المقاطعة الشعبية إلى مقاطعتها بسبب مواقفها السياسية أو ارتباطها بقضايا مثيرة للجدل.

الجمهور يعبر عن غضبه

لم تمر ساعات على طرح الإعلان على منصة "يوتيوب" حتى بدأ الجمهور في التعبير عن استيائه من خطوة محمد رمضان، معتبرين أن توقيت الإعلان يعكس تجاهلًا من جانبه للقضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من بين التعليقات التي انهالت على الفيديو، كتب أحدهم: "طب والمقاطعة يا نمبر 1، ودعم إخوتنا في فلسطين فين؟". تعليقات أخرى جاءت بنفس السياق، تنتقد عدم مراعاة رمضان للوضع الراهن والتزامه تجاه قضايا الأمة.

محمد رمضان

تصدره للترند والغضب الجماهيري

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها محمد رمضان غضب الجمهور. فقد سبق له أن تصدر الترند في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إطلاقه لأغنية جديدة، تروج أيضًا لأحد المنتجات التي تشملها حملات المقاطعة. تلك الأغنية أثارت ضجة واسعة، دفعت جمهور الفنان إلى المطالبة بإلغاء حفلته المرتقبة في مهرجان بنغازي، الذي كان مقررًا أن يختتم به فعاليات المهرجان.

هجوم الجمهور على حفل بنغازي

محمد رمضان

وفي الوقت الذي كان فيه محمد رمضان يستعد لتقديم مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت ملايين المشاهدات، لم يسلم من الانتقادات اللاذعة. فقد اعتبر كثيرون أن حفل محمد رمضان في بنغازي يعد "وصمة عار" في تاريخ المدينة، خصوصًا أن أغانيه تتسم بالرقص والعري، وهو ما وصفه البعض بالفن الهابط الذي يروج للانحلال الأخلاقي بين الشباب.

محمد رمضان

انتقادات لاذعة من الجمهور الليبي

كتب أحد المدونين: "حفل محمد رمضان وصمة عار في تاريخ بنغازي، أغانيه كلها رقص وعري، وما يقدمه فنّ هابط يروّج للانحلال الأخلاقي بين الشباب." وأضاف آخر: "لا أحد ينكر بأننا كنا من الداعمين لفعاليات المهرجان، ولكن بأن يتجه المنظمون بعد أن فرضوا فنا غنائيا يميلون له، بدعوة محمد رمضان الذي لا يمكن قبوله كفنان ولا كممثل، فإنّنا نرفض هذا السقوط. مع الأسف لم يكونوا موفقين في هذا الاختيار، بنغازي ذوقها عالي"

محمد رمضان

تداعيات مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي

الهجوم الحاد الذي تعرض له محمد رمضان لم يتوقف عند حدود التعليقات على مقاطع الفيديو، بل امتد ليصل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق متابعوه هاشتاغات تطالب بمقاطعته وإلغاء متابعته على حساباته الرسمية. بعضهم ذهب إلى حد الإعلان عن مقاطعة أعماله الفنية بالكامل، تعبيرًا عن رفضهم لمواقفه الأخيرة.

محمد رمضان

حفل في لبنان رغم الجدل

على الرغم من كل هذه الانتقادات، يستعد محمد رمضان لإحياء حفل غنائي في لبنان اليوم السبت 17 أغسطس، وهي المرة الأولى التي يحيي فيها حفلًا هناك. يأتي هذا القرار رغم اعتذار العديد من نجوم الغناء عن إقامة أي حفلات في لبنان خلال الفترة الحالية بسبب التوترات الأمنية والسياسية. إلا أن رمضان يبدو مصممًا على المضي قدمًا في جولته الفنية، دون إبداء أي تراجع أمام الانتقادات الواسعة التي واجهها.

محمد رمضان

تظل تداعيات حملة محمد رمضان الإعلانية وحفلاته المثيرة للجدل، موضوعًا ساخنًا على الساحة الفنية والإعلامية، ما يطرح تساؤلات حول تأثير الفنانيين على الجمهور وضرورة مراعاتهم للقضايا الحساسة.

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