القصة الحقيقية لانتشار صور توأم زينة رفقة نجل محمد رمضان

تصدر اسم توأم زينه محركات البحث في جوجل بعدما نشر الفنان محمد رمضان صورة لنجله الصغير بصحبة أصدقائه ، عبر خاصية الاستوري علي حساب الرسمي إنستجرام ، والذي زعم البعض أنهم عز الدين وزين الدين ابناء الفنانة زينة ،ولكن الموجز تكشف لكم الحقيقه.

حقيقة ظهور تؤم الفنانة زينة

خرج مصدر مقرب وكشف الحقيقة لانتشار الصور التي يقول عنها البعض انها خاصة بتوأم زينة وأكد: برغم التشابه الكبير بين الطفلين والفنانة إلا أنهم ليسوا أبناء زينة التوأم ، خاصة وأن الفنان محمد رمضان حريص كل الحرص على احترام خصوصية الفنانة في عدم ظهور أولادها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نجل محمد رمضان

محمد رمضان ينشر صور أبناء زينة

نشر ليلة أمس الفنان محمد رمضان صورة لابنه وأصدقائه عبر خاصية الاستوري علي انستجرام ، وظهر طفلان برفقة نجله علي ، وزعم الجمهور والمتابعين انهم ابناء زينة نظرا للشبه ، وكانت زينة حريصه على حضور عيد ميلاد ابنة محمد رمضان كنزي قبل نشر الصورة بيومين.

لماذا زينة تخفي ابنائها عن الظهور الإعلامي ؟

تحدثت الفنانة زينة من قبل في أحد البرامج الإذاعية عن عدم ظهور ابنائها التوأم عز وزينة الدين ، وقالت الفنانة: عيالي مش مُطالبين أنهم يظهروا على السوشيال ميديا، وبتضايق لما حد يقولي وريني ولادك، أنت مالك؟ هو أنا طلبت منك توريني ولادك؟ دي حاجة خاصة والولاد بيكونوا حساسين أوي ناحية الحسد، وأنا بتحرم من إني أنزل وأخرج معاهم وبخاف عليهم أوي، والجمهور له عندي شغلي مش حياتي الخاصة.

زينة

واستكملت : أنا بجاهد أن ولادي ميتصوروش غصب عني، وأن هما أساسًا عايزين يظهروا، قولتلهم كريستيانو معاه فلوس تصرف على الكومباوند اللي ساكنين فيه، ولكن ابنه معندهوش تليفون، فأنا بحاول طول الوقت أقلل وجود الحاجات اللي دخلت بوظت حياتنا.

آخر أعمال زينة

شاركت زينة مؤخرا في فيلم الاسكندراني مع الفنان أحمد العوضي ، وحسين فهمي ، وبيومي فؤاد ، وآخرين والعمل من إخراج خالد يوسف ، وتأليف أسامة أنور عكاشة.



وأبرز أعمال زينة التي شاركت فيها وتركت بصمه مع الجمهور فيلم سيد العاطفي ، أرض الخوف ،الفلوس ، كارما ، فيلم هو وسط البلد ، الشبح ، الجزيرة ، أحلام ، 90 دقيقة ، الحياة منتهي اللذة ، ظاظا.

اقرأ أيضاً

زينة تشارك صورة توأمها رفقة محمد رمضان وتعلق بكلمات مؤثرة

تامر عبد المنعم ينفى الشائعات ويؤكد احترامه لزينة