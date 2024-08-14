دير جيست يكرم غادة عبدالرازق كأفضل دراما وليلي علوي كأفضل سينما

من السينما إلى الدراما.. ليلى علوي و غادة عبدالرازق تكتسحان جوائز دير جيست ، أثبتت ليلى علوي وغادة عبد الرازق براعتهما في تقديم أدوار متنوعة، حيث حصدت الأولى لقب أفضل ممثلة سينما، والثانية لقب أفضل ممثلة دراما.

موعد مهرجان دير جيست

أعلنت إدارة مهرجان دير جيست عن إقامة الدورة الـ 21 قريبا ، والتي سوف تكرم من خلالها عددا كبيرة من نجوم الفن ويتم تحديد جوائز دير جيست على أساس افضل ممثل ، أفضل ممثلة ، أفضل ممثل شاب ، وافضل ممثل ، وافضل مخرج ، وأفضل قناة إذاعية ، وافضل كاتب سيناريو ، وأفضل مقدمة راديو ، وافضل برنامج حواري ، وأفضل مسلسل ، وافضل ممثلة كوميدية ، وافضل ممثل كوميدي ، وافضل مقدم برامج ، في دير جيست.

غادة عبد الرازق

آخر أعمال غادة عبدالرازق

شاركت النجمة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "صيد العقارب" والذي شارك به عددا من النجوم أبرزهم الفنان رياض الخولي ، محمد علاء ، أحمد ماهر ، سيمون ، ميار الغيطي ، محمد علي رزق ، محمد نجاتي ، والعمل من إخراج أحمد حسن ، وتأليف باهر دويدار.

ليلي علوي



آخر أعمال ليلي علوي

شاركت الفنانة ليلي علوي في فيلم جوازة توكسيك الذي حقق مشاهدات وايرادات عالية منذ طرحها بالسينما المصرية ، وشارك بالعمل كلا من الفنانة هيدي كرم ، بيومي فؤاد ، محمد أنور ، ملك قورة ، جوهرة ، تامر هجرس ، والعمل من تأليف لؤي السيد ، وإخراج محمود كريم.

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