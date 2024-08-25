موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبداية فصلي الخريف والشتاء في مصر

مع اقتراب نهاية فصل الصيف لعام 2024، تزايدت التساؤلات حول موعد انتهاء هذا الفصل وبدء فصل الخريف، ثم الشتاء الذي ينتظره محبو الطقس البارد.

يعتبر هذا التغيير محط أنظار الكثيرين بعد أن شهدت البلاد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، خاصة خلال الموجات الحارة الأخيرة التي أدت إلى زيادة الشعور بالحرارة والرطوبة.

يرصد “ الموجز ” كافة التفاصيل في السياق التالي

موعد نهاية الصيف وبداية الخريف

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن فصل الصيف لعام 2024 يمتد لمدة تصل إلى 93 يومًا.

فصل الصيف

وقد بدأ هذا الفصل رسميًا يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024، ومن المقرر أن ينتهي فلكيًا يوم الأحد 21 سبتمبر 2024. وبدايةً من يوم الاثنين 22 سبتمبر، يبدأ فصل الخريف، الذي يُعرف بفترة الاعتدال الخريفي، حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي الليل والنهار في جميع أنحاء العالم.

فصل الخريف

ويستمر فصل الخريف لمدة 89 يومًا و20 ساعة، مما يجعله من الفصول الانتقالية التي تهيئ البلاد لاستقبال فصل الشتاء.

الشتاء: بداية الفصل الأبرد في السنة

يُعد فصل الشتاء من أكثر الفصول انتظارًا، خاصةً من قِبَل محبي الطقس البارد والأجواء الشتوية المميزة.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر 2024 ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة.

خلال هذه الفترة، تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة وتزايدًا في احتمالية سقوط الأمطار، خاصة في المناطق الساحلية.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الشتاء في 20 مارس 2025، ليبدأ بعده فصل الربيع في 21 مارس ويستمر حتى 20 يونيو 2025.

تأثير التغيرات المناخية على الطقس في مصر

تشير توقعات الخبراء إلى أن فصل الشتاء القادم قد يحمل مفاجآت من حيث شدة البرودة والتقلبات المناخية، فالتغيرات المناخية العالمية أدت إلى ظهور ظواهر جوية غير معتادة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بدقة بمسار الشتاء.

وعلى الرغم من أن التنبؤات النهائية لم تصدر بعد، إلا أن هناك توقعات بحدوث موجات برد قاسية في بعض الفترات.

تأثير المنخفضات الجوية وبداية تحسن الطقس

في سياق متصل، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تأثير المنخفضات الجوية سيبدأ في الظهور اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

ستؤدي هذه المنخفضات إلى تكوين سحب منخفضة ومتوسطة واعتدال تدريجي في درجات الحرارة، مما يخفف من وطأة الصيف الحار.

فصل الصيف

وأشارت الدكتورة منار إلى أن المواطنين سيشعرون بتحسن ملحوظ في الطقس مع بداية فصل الخريف، حيث ستتراجع نسبة الرطوبة تدريجيًا، وسينخفض تأثير منخفض الهند الموسمي الذي تسبب في ارتفاع درجات الحرارة طوال فصل الصيف.

آفاق الطقس الشتوي واستعدادات المواطنين

مع اقتراب نهاية الصيف، يبدأ الناس في مصر بالتحضير لاستقبال فصل الشتاء بتوقعاته المختلفة.

وعلى الرغم من التحديات التي قد تفرضها برودة الطقس، إلا أن الكثيرين يتطلعون إلى أجواء الشتاء المميزة التي تأتي مع الأمطار والأجواء اللطيفة.

وقد أكد خبراء الأرصاد أن التنبؤات النهائية للشتاء لم تتضح بعد، ولكن من المرجح أن نشهد شتاءً أكثر برودة نتيجة التغيرات المناخية المستمرة، ما يتطلب من المواطنين اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تقلبات جوية محتملة.

مع بدء العد التنازلي لانتهاء فصل الصيف، يتطلع المصريون إلى دخول فصل الخريف والشتاء بآمال كبيرة في تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة.

وبينما لا تزال التوقعات تشير إلى احتمالية شتاء بارد، يبقى الاستعداد لهذه التحولات المناخية أمرًا ضروريًا لضمان مواجهة أي ظواهر جوية قاسية قد تشهدها البلاد في الأشهر المقبلة.

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