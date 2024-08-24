ننشر حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة في مصر وتحذيرات هامة من الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، السبت 24 أغسطس 2024،و درجات الحرارة في مصر طقس اليوم، موضحة انتشار شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية في الساعات الأولى من الصباح. ونكشف التفاصيل عبر الموجز.

هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من حلايب، شلاتين، وأبوسمبل، خاصة في فترات متقطعة من اليوم.

من المتوقع أيضًا نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق الجنوبية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت في القاهرة الكبرى، من المتوقع أن يكون الطقس حارًا ورطبًا خلال ساعات النهار، مع تسجيل درجات حرارة تصل إلى 37 درجة مئوية، في ساعات الليل، يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب المناطق.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

في الإسكندرية، سيكون الطقس مشابهًا لما هو متوقع في القاهرة، حيث سيكون حارًا نهارًا مع تأثير الرطوبة، بينما يصبح الطقس معتدل الحرارة ورطبًا ليلًا على السواحل الشمالية. يتوقع أن تشهد المدينة أجواءً مريحة نسبيًا في المساء مقارنة بالمناطق الأخرى.

درجات الحرارة في محافظات مصر

تتفاوت درجات الحرارة بشكل ملحوظ بين المحافظات المصرية. ففي جنوب البلاد، تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق حرارةً في مصر. أما في الوجه البحري والسواحل الشمالية، فتكون درجات الحرارة أقل بشكل عام، لكنها تظل مرتفعة بسبب الرطوبة العالية.

درجات الحرارة في محافظات مصر