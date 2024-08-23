‎اليوم.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم اجمعة 23 أغسطس 2024، وأكدت أنه بالرغم من انخفاض درجات الحرارة بمعدلات طفيفة إلا أن الطقس في مصر اليوم سيكون شديد الحرارة، حيث ترتفع معدلات الرطوبة.

ويرصد “الموجز” خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، والظواهر الجوية المتوقعة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

أكدت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الجمعة سيكون حار رطب على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات .

وخلال الليل يميل الطقس للحرارة وتستمر الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية.

كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

يتساءل الكثيرين عن درجات الحرارة اليوم ، ويستعرض الموجز بيان بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، وفقا لما أوردته الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 36 24

بنها 35 24

دمنهور 34 23

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 23

دمياط 32 25

بورسعيد 33 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 39 25

نِخِل 36 20

كاترين 31 18

الطور 36 29

طابا 36 28

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 25

السلوم 32 25

سيوة 39 26

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 29

سفاجا 39 28

الأقصر 43 29

أسوان 44 29

الوادي الجديد 42 30

أبو سمبل 44 29



درجات الحرارة اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024

حالة الطقس غدا بالساعات

ذكرت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا السبت الموافق 24 أغسطس 2024، سيكون حار رطب على أغلب المحافظات، شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح ستكون معتدلة وتنشط أحيانا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في مصر هذا الأسبوع

‎متى يتحسن الطقس في مصر ؟

ويبحث الناس في مصر كثيرا ، عبر محرك البحث جوجل عن موعد انكسار الموجة الحارة، وتحسن الطقس، ومن المتوقع أن يبدأ الطقس بالتحسن مع انتهاء فصل الصيف.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن فصل الصيف بدأ رسميا هذا العام، الخميس 20 يونيو 2024 ، وينتهي في 21 سبتمبر 2024، ليكون بذلك قد استمر لمدة 93 يوما .

وبعد انتهاء الصيف ، يبدأ فصل الخريف في 22 سبتمبر 2024، ويبدأ الناس في الشعور بالتحسن التدريجي للطقس، ويبدأ بعده فصل الشتاء في 21 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 88 يوما، وينتهي في 21 مارس 2025.

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