حالة الطقس غدًا الخميس 22-8-2024.. شديد الحرارة ورياح معتدلة تنشط أحيانًا

حالة الطقس غدًا الخميس.. يهتم كثير من المصريين بمتابعة حالة الطقس غدًا الخميس 22-8-2024، ولذلك تصدر البحث عن حالة الطقس محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الخميس 22 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الخميس طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الخميس

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة علي جنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد علي فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة غدًا الخميس

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس 22 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى: 29

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