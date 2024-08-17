‎اليوم.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 17 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأرصاد إلى أن طقس السبت، سيكون حار رطب خلال فترات النهار على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يكون شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد أنه من المتوقع أن اليوم سيشهد حدوث ثلاث ظواهر جوية قد تؤثر على البلاد خلال الساعات المقبلة، أبرزها ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية ويزيد من خطورة القيادة.

‎متى يتحسن الطقس في مصر ؟

أمّا الظاهرة الثانية تتمثل في نشاط الرياح ، حيث تتعرض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم لرياح قوية تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و2.5 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية، في حين أن الظاهرة الثالثة، تتمثل في استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الادارية 38 27

6 اكتوبر 38 27

بنها 37 27

دمنهور 35 27

وادى النطرون 37 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 36 27

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 25

دمياط 33 26

بورسعيد 33 27

الاسماعيلية 39 26

السويس 38 27

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 38 19

كاترين 32 17

الطور 36 29

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 24

العلمين 33 24

مطروح 33 25

السلوم 35 24

سيوة 39 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 40 30

سفاجا 42 30

مرسى علم 42 32

شلاتين 40 31

حلايب 37 32

أبورماد 39 31

رأس حدربة 37 30

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 42 30

الأقصر 43 30

أسوان 43 31

الوادى الجديد 43 28

أبوسمبل 42 29

‎حالة الطقس غدا بالساعات



ومن المتوقع أن تسجل حالة الأحد 18 أغسطس:

العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

حالة الطقس

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري على مدار الأسبوع المقبل، التالي:

الإثنين 19 أغسطس.. العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

الثلاثاء 20 اغسطس.. العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

الأربعاء 21 أغسطس.. العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

الخميس 22 أغسطس.. العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

درجات الحرارة في السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع

الأحد 18 أغسطس.. العظمى 32 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

الإثنين 19 أغسطس.. العظمى 33 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

الثلاثاء 20 اغسطس.. العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

الأربعاء 21 أغسطس.. العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

الخميس 22 أغسطس.. العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

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