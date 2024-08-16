"الأرصاد" تحذر من حالة الطقس غدًا السبت 17-8-2024.. يتابع المواطنون عن كثب التغيرات اليومية في درجات الحرارة، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده القاهرة، الإسكندرية، وباقي المحافظات.

ويوفر موقع "الموجز" تحديثات مستمرة لحالة الطقس، مع تسليط الضوء على الظواهر الجوية البارزة وتفاصيل درجات الحرارة المتوقعة.

من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان نُشر مؤخرًا على "فيس بوك"، عن حالة الطقس المتوقعة في مصر غدًا السبت الموافق 17 أغسطس 2024، إذ يتوقع خبراء الأرصاد ، طقس حار رطب خلال فترات النهار على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يكون شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد.

وفيما يتعلق الظواهر الجوية ، فمن المحتمل ظهور ثلاث ظواهر جوية قد تؤثر على البلاد خلال الساعات المقبلة، أبرزها ظهور شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية ويزيد من خطورة القيادة.

الظاهرة الثانية تتمثل في نشاط الرياح ، حيث تتعرض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم لرياح قوية تتراوح سرعتها بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مع توقعات بارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و2.5 متر، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

أما الظاهرة الثالثة، فتتمثل في استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تتراوح النسب العظمى ليلاً بين 80 و85% في القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى 95% في السواحل الشمالية. فيما تتفاوت النسب في شمال وجنوب الصعيد، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ليلاً ويؤثر على راحة المواطنين.

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

وقدمت هيئة الأرصاد نصائح مهمة للتعامل مع الأجواء الحارة، خاصة لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، من خلال شرب السوائل بكثرة، تجنب التعرض المباشر للشمس، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

كما أوصت وزارة الصحة المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري بتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة إلا في حالات الضرورة.

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