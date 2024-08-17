حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، حيث تشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون حارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، كما سيكون شديدة الحرارة على جنوب البلاد. جنوب سيناء، بيننا يكون الطقس رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء.



الطقس في القاهرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، سيتخللها شبورة مائية خفيفة تسيطر على بعض الأنحاء خاصة الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، الموجودة في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس

حالة الطقس في الإسكندرية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024، سيشهد اضطرابا في المناطق القريبة من البحر المتوسط، حيث ارتفاع مستوى الموج عند مستوى متوسط يصل إلى 1.5 متر إلى 2.5 متر.



درجات الحرارة غدا السبت في محافظات مصر



القاهرة العظمى 37 والصغرى 26



الزقازيق العظمى 37 والصغرى 26

بورسعيد العظمى 33 والصغرى 27

الاسماعيلية العظمى 39 ةالصغرى 26



السويس العظمى 38 والصغرى 27

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30



الاسكندرية العظمى 33 والصغرى 24

شلاتين العظمى 40 والصغرى 31

حلايب العظمى 37 والصغرى 32



الفيوم العظمى 39 والصغرى 26



بني سويف العظمى 39 والصغرى 26

المنيا العظمى 40 والصغرى 25



أسيوط العظمى 40 والصغرى 26



سوهاج العظمى 41 والصغرى 27



قنا العظمى 42 والصغرى 30

الأقصر العظمى 43 والصغرى 30



أسوان العظمى 43 والصغرى 31

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