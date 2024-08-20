‎اليوم الثلاثاء .. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتعرض لطقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎متى يتحسن الطقس في مصر ؟

وذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الثلاثاء يشهد وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية .

ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط فمن المتوقع أن تكون ما بين خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى 5ر1 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة 37 26

6 اكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 26

طنطا 36 25

دمياط 32 24

بورسعيد 32 26

الاسماعيلية 38 26

السويس 37 26

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 39 27

نخل 37 21

كاترين 31 18

الطور 36 27

طابا 36 28

شرم الشيخ 40 29

الاسكندرية 35 25

العلمين 33 24

مطروح 34 25

السلوم 39 26

سيوة 41 24

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 29

سفاجا 40 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 38 29

حلايب 37 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 36 29

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 40 26

قنا 41 27

الأقصر 41 28

أسوان 43 29

الوادى الجديد 42 25

أبوسمبل 43 29

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وبحسب هيئة الأرصاد فقد جاءت درجات الحرارة غدًا الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم الخميس على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري 36 38

السواحل الشمالية: 32 35

جنوب سيناء: 41 43

شمال الصعيد: 40 42

جنوب الصعيد: 44 45

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