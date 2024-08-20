حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024 في مصر، سيكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء، كما سيكون شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما رطب على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، تشهد ارتفاع في مستوى الرطوبة على أغلب الأنحاء وهو ما يزيد شعور المواطنين بالحر، حيث من المتوقع أن تزيد درجة الحرارة من 2: 3 درجات.

حالة الطقس

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، يشهد وجود شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية، القريبة من المسطحات المائية في الوجه البحري والقاهرة الكبرى، فضلاً عن السواحل الشمالية ومدن القناة.

حالة الطقس في الإسكندرية



تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، في البحر المتوسط شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الأولى، كما سيكون هناك رياح خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها أتربة ورمال.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25

مطروح العظمى 34 درجة والصغرى 25

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 27



أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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