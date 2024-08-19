‎اليوم.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، بالتزامن مع عدم الاستقرار وتتابع الموجات الحارة على جميع المحافظات.

حالة الطقس الآن

وأشارت الأرصاد إلى أن أهمية الحذر من تأثير درجات الحرارة، وبخاصة أن البلاد لا تزال متأثرة بنسب رطوبة مرتفعة، خاصة على المناطق الشمالية، ولهذا يستعرض الموجز في السطور القادمة جميع تفاصيل حالة الطقس اليوم.

‎متى يتحسن الطقس في مصر ؟

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية، فمن المتوقع أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، في حين تنشط رياح معتدلة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

‎كيف اعرف درجة الحرارة الطقس

وجاءت درجات الحرارة اليوم الإثنين على النحو التالي:

القاهرة 36 26

6 أكتوبر 37 27

بنها 36 26

دمنهور 34 26

وادي النطرون 36 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 35 27

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 35 25

دمياط 33 26

بورسعيد 34 27

الاسماعيلية 38 25

السويس 38 26

العريش 36 25

رفح 35 24

رأس سدر 38 26

نخل 38 20

كاترين 32 18

الطور 37 29

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 34 24

سيوة 39 23

رأس غارب 39 30

الغردقة 40 30

سفاجا 41 31

مرسى علم 41 32

شلاتين 41 31

حلايب 37 31

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 37 30

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 24

أسيوط 40 26

سوهاج 41 27

قنا 43 29

الأقصر 43 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 43 27

أبوسمبل 43 28

‎حالة الطقس غدا بالساعات

وفي سياق متصل، كشفت هيئة الأرصاد أنه من المتوقتع أن يسود يوم غدًا الثلاثاء طقس حار رطب خلال النهار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، على أن تكون درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

‎حالة الطقس في الايام المقبلة

وفيما يخص ‎حالة الطقس في الايام المقبلة فقد جاءت درجات الحرارة يوم الأربعاء على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

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