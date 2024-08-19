استقر في بداية التعاملات.. سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024 استقراراً في بداية التعاملات، حيث سجل هبوطاً طفيفاً بعد آخر ارتفاع سجله الذهب منذ ساعات ماضية، فقد شهد على المستوى العالمى والمحلى ارتفاعاً بنحو 10 جنيهات للذهب عيار 21.



وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة لـ الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024.

سعر الذهب



سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024

ينشر موقع الموجز سعر الذهب يومياً وفقاً لآخر تحديثات البورصة والسوق، وفي هذا اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، نستعرض سعر الذهب في مصر خلال بداية التعاملات اليومية.



سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024 إلى نحو: 3977.14 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024 عند نحو: 3480 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024 عند: 2982.86 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024 عند نحو 27840 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، عالمياً نحو 2508 دولارات.

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