ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف؟.. طرق تجعله أكثر نعومة

ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف؟.. تشهد الأيام الأخيرة ارتفاع شديد في الحرارة، مما يسبب العديد من المشاكل للفتيات، منها تلف الشعر، وتدمير صحة البشرة خلال موسم الصيف، لذلك تحرصن البعض على العناية بالشعر ورونقه، مما يدفعهم لاتباع نصائح واضحة وفعالة تساعد في حمايته من العوامل البيئية القاسية.

يقدم لكم موقع "الموجز"، أفضل الطرق للعناية بالشعر في فصل الصيف.

طرق الحفاظ على شعر صحي في الصيف



ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف.. يجب استخدام واقي الشعر للحماية من أشعة الشمس أثناء التعرض المباشر لها، لذلك يفضل اختيار الأنواع التي تحتوي على مكونات طبيعية لتقليل الآثار السلبية للمواد الكيميائية.

ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف.. يمكنك استعمال البلسم بعد كل استحمام: البلسم يساعد على إعادة الرطوبة للشعر وحمايته من الجفاف. ينصح باختيار بلسم ذو تركيبة خفيفة لا تثقل الشعر وتترك الشعر مرناً ولامعاً.

لا يفوتك كيف يمكنك التخلص من تعرق الشعر في الصيف؟

لا يفوتك تتكون بسبب التعرق.. مكونات منزلية للتخلص من قشر الشعر العنيدة

ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف.. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة (من منتصف الصباح وحتى منتصف بعد الظهر): حاول البقاء في الظل قدر الإمكان أو ارتداء قبعة أو وشاح للحفاظ على شعرك.

ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف.. استخدام زيوت طبيعية مثل زيت الأرجان أو جوز الهند يمكن أن يساعد في تغذية فروة الرأس والشعر مما يعزز من قوته ويحميه من التأثيرات الضارة المحتملة، يفضل تطبيق الزيت على الشعر مرة إلى مرتين في الأسبوع، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيدًا لتحفيز الدورة الدموية.

ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف.. القص الدوري لأطراف الشعر في الحفاظ على صحته، وإزالة الأطراف المتقصفة كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد في تقوية الشعر ويعطيه مظهرًا صحيًا وجذابًا.

ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف.. شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم والشعر، ويساعد الماء في تقوية جذور الشعر ويعزز من صحته العامة، لذا ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

ازاي تحافظي على شعر صحي في الصيف.. تجنب استخدام أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان خلال الصيف لأنها تزيد من جفاف الشعر وضعفه، إذا كان لابد من استخدامها، فيفضل وضع منتجات تحمي الشعر من التصفيف الحراري وتقلل من الضرر الذي قد يلحق به.

اقرأ أيضا:

أسباب توقف نمو الشعر .. وهذه طرق لتسريع تطويله

فعالة في الترطيب.. وصفات طبيعية للسيطرة على الشعر الهايش