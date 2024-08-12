فعالة في الترطيب.. وصفات طبيعية للسيطرة على الشعر الهايش



الشعر الهايش هو الشعر الذي يبدو جافًا، متطايرًا، أو غير منسق. عادةً ما يحدث ذلك بسبب نقص الرطوبة في الشعر، أو التعرض المستمر للحرارة، أو استخدام منتجات كيميائية قاسية. لمواجهة هذه المشكلة، يمكن استخدام بعض الوصفات المنزلية التي تساعد في ترطيب الشعر وتحسين صحته. إليك بعض الوصفات المفيدة:

مكونات طبيعية لترطيب الشعر الهايش

1. ماسك زيت جوز الهند والعسل

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

- 1 ملعقة كبيرة عسل نحل

الشعر الهايش

الطريقة:

1. اخلط زيت جوز الهند مع العسل حتى يتجانس المزيج.

2. سخّن الخليط برفق إذا كان زيت جوز الهند صلبًا، ثم ضع المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

3. غط شعرك بقبعة استحمام واترك الماسك لمدة 30-60 دقيقة.

4. اشطف شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف.

2. ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

المكونات:

- 1 ثمرة أفوكادو ناضجة

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

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الطريقة:

1. اهرس الأفوكادو حتى يصبح ناعمًا، ثم اخلطه مع زيت الزيتون.

2. ضع المزيج على شعرك وفروة الرأس.

3. غط شعرك بقبعة استحمام واتركه لمدة 30 دقيقة.

4. اشطف شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف.

3. ماسك الزبادي والموز

المكونات:

- 1/2 كوب زبادي

- 1 ثمرة موز ناضجة

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الطريقة:

1. اهرس الموز جيدًا، ثم اخلطه مع الزبادي حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. ضع المزيج على شعرك وفروة الرأس.

3. اترك الماسك لمدة 30 دقيقة.

4. اشطف شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف.

4. ماسك زيت الأرغان والعسل

المكونات:

- 2 ملعقة كبيرة زيت أرغان

- 1 ملعقة كبيرة عسل نحل

الطريقة:

1. اخلط زيت الأرغان مع العسل حتى يتجانس.

2. ضع المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

3. غط شعرك بقبعة استحمام واترك الماسك لمدة 30 دقيقة.

4. اشطف شعرك بالماء الفاتر وشامبو خفيف.

نصائح إضافية:

- تجنب الحرارة الزائدة: قلل من استخدام أدوات التصفيف الساخنة مثل مجفف الشعر ومكواة الشعر.

- شامبو وبلسم مناسب: استخدم منتجات تحتوي على مكونات مرطبة وخالية من الكبريتات.

- شرب الماء: تأكد من شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر.

باتباع هذه الوصفات والنصائح، يمكنك استعادة الترطيب الطبيعي لشعرك وتقليل الهيشان.