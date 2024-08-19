حالة الطقس اليوم| درجات الحرارة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2024، موضحة أن المحافظات ستشهد ظواهر جوية متنوعة، ما يستدعي ضرورة اتخاذ كافة المواطنين توخي الحذر من احتمالية وجود شبورة مائية على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس في القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024 في مصر، تشهد ارتفاع في درجات الحرارة وقد تتراوح بين 36 و37، كما ستشهد البلاد ارتفاع في مستوى الرطوبة، وهو ما يشعر المواطنين بالحر.

حالة الطقس



تكشف هيئة الأرصاد الجوية عن أن الطقس اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس 2024، سيكون حار نهارًا على جنوب البلاد وجنوب سيناء

حالة الطقس في الإسكندرية

تشهد منطقة البحر المتوسط، شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الباكر، كما سيكون هناك رياح نشطة على أغلب الأنحاء، فضلاً عن ارتفاع محتمل في مستوى الموج من متر إلى 1.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024

-القاهرة الكبرى العظمى 36، والمحسوسة 38 درجة.

الوجه البحرى العظمى 35، والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 33، والمحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 40، والمحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42، والمحسوسة 43 درجة.

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