حالة الطقس غدًا الأحد 18-8-2024.. شديد الحرارة وشبورة علي الطرق الزراعية والسريعة

حالة الطقس غدًا الخميس..تصدر البحث عن حالة الطقس غدًا الأحد 18-8-2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحرص كثير من الشعب المصري علي متابعة حالة الطقس بصفة مستمرة، ويتزامن ذلك مع عودة الموظفين إلى أعمالهم في بداية الأسبوع.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا الأحد 18 أغسطس 2024

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدًا الأحد طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلي أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة أحياناً علي مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد.

حالة الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة لـ طقس غدًا الأحد

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط:

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 2:1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر:

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة الطقس

درجات الحرارة غدًا الأحد

ويرصد "الموجز" خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 18 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

القاهرة الكبري

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 36

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 31

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 31

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