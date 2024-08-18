اليوم الأحد.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة

تصدر البحث عن حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة، اليوم الأحد 18 أغسطس 2024، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع تعرض محافظات الجمهورية لموجة شديدة الحرارة، وذلك لتجنب ساعات الذروة ومعرفة موعد تحسن الأحوال الجوية.

حالة الطقس في مصر اليوم الأحد

ويهتم كثير من المصريين بمتابعة نشرة أحوال الطقس اليومية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على أهم الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 18 أغسطس 2024

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 18 أغسطس 2024 وأهم الظواهر الجوية المتوقعة.

ومن جانبها، أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا علي أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلي أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة أحياناً علي مناطق من جنوب محافظة الوادي الجديد.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط رياح معتدلة أحيانًا علي كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المُثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من جنوب الصعيد.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس

ويمكن معرفة درجة حرارة الطقس، من خلال متابعة البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والتي تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الاثنين 19 أغسطس بالساعات

أما عن حالة الطقس غدًا الاثنين 19 أغسطس، فمن المتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة يُصاحبها استمرار الارتفاع القياسي في نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بالحرارة في منتصف اليوم، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي ليلًا.

ويرصد “الموجز” خلال السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 19 أغسطس 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية:

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدًا الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 38، والسواحل الشمالية العظمي 33 والمحسوسة 36، وجنوب سيناء العظمي 40 والمحسوسة 42، وشمال الصعيد العظمي 40 والمحسوسة 42، وجنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة غدًا الاثنين وتستمر الحرارة في الارتفاع حتي نهاية شهر أغسطس ويُصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

متي يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتي نهاية الشهر الحالي، وتبدأ الحرارة في الانخفاض التدريجي مع بداية شهر سبتمبر القادم مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

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