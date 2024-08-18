حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد 18-8-2024
حالة الطقس اليوم..كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، 18 أغسطس 2024، والظواهر الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».
حالة الطقس اليوم في مصر
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, ويستمر طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية حالة الشبورة ونشاط الرياح ودرجات الحرارة في المحافظات.
الشبورة المائية اليوم
ظهرت شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.
نشاط الرياح اليوم
نشطت رياح معتدلة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، بينما تنشط أحيانًا على باقي أغلب الأنحاء.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم
أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية, كما بلغت حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
أعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-8-2024 في المدن والمحافظات كما يلي:
- القاهرة: العظمى 36، المحسوسة 38
- العاصمة الإدارية: العظمى 37، المحسوسة 39
- 6 أكتوبر: العظمى 37، المحسوسة 39
- بنها: العظمى 36، المحسوسة 38
- دمنهور: العظمى 34، المحسوسة 36
- المنصورة: العظمى 35، المحسوسة 37
- الزقازيق: العظمى 36، المحسوسة 38
- شبين الكوم: العظمى 36، المحسوسة 38
- طنطا: العظمى 35، المحسوسة 37
- دمياط: العظمى 33، المحسوسة 36
- بورسعيد: العظمى 34، المحسوسة 37
- الإسماعيلية: العظمى 38، المحسوسة 40
- السويس: العظمى 38، المحسوسة 40
- العريش: العظمى 36، المحسوسة 38
- رفح: العظمى 35، المحسوسة 38
- رأس سدر: العظمى 38، المحسوسة 41
- نخل: العظمى 38، المحسوسة 40
- كاترين: العظمى 32، المحسوسة 34
- الطور: العظمى 37، المحسوسة 39
- طابا: العظمى 37، المحسوسة 39
- شرم الشيخ: العظمى 40، المحسوسة 42
- الإسكندرية: العظمى 33، المحسوسة 36
- العلمين الجديدة: العظمى 32، المحسوسة 35
- مطروح: العظمى 32، المحسوسة 35
- السلوم: العظمى 34، المحسوسة 37
- سيوة: العظمى 39، المحسوسة 41
- رأس غارب: العظمى 39، المحسوسة 42
- الغردقة: العظمى 40، المحسوسة 42
- سفاجا: العظمى 41، المحسوسة 44
- مرسى علم: العظمى 41، المحسوسة 44
- شلاتين: العظمى 41، المحسوسة 44
- حلايب: العظمى 37، المحسوسة 40
- أبو رماد: العظمى 39، المحسوسة 42
- رأس حدربة: العظمى 37، المحسوسة 39
- الفيوم: العظمى 39، المحسوسة 41
- بني سويف: العظمى 39، المحسوسة 41
- المنيا: العظمى 39، المحسوسة 41
- أسيوط: العظمى 40، المحسوسة 42
- سوهاج: العظمى 41، المحسوسة 42
- قنا: العظمى 43، المحسوسة 44
- الأقصر: العظمى 43، المحسوسة 44
- أسوان: العظمى 44، المحسوسة 45
- الوادي الجديد: العظمى 43، المحسوسة 44
- أبو سمبل: العظمى 43، المحسوسة 44
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