حالة الطقس اليوم.. درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد 18-8-2024

حالة الطقس اليوم..كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، 18 أغسطس 2024، والظواهر الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك».

حالة الطقس اليوم في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد, ويستمر طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء, وتستعرض جريدة “الموجز” خلال السطور التالية حالة الشبورة ونشاط الرياح ودرجات الحرارة في المحافظات.

الشبورة المائية اليوم

ظهرت شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

نشاط الرياح اليوم

نشطت رياح معتدلة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية، بينما تنشط أحيانًا على باقي أغلب الأنحاء.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية, كما بلغت حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 18-8-2024 في المدن والمحافظات كما يلي:

حالة الطقس

القاهرة : العظمى 36، المحسوسة 38

: العظمى 36، المحسوسة 38 العاصمة الإدارية : العظمى 37، المحسوسة 39

: العظمى 37، المحسوسة 39 6 أكتوبر : العظمى 37، المحسوسة 39

: العظمى 37، المحسوسة 39 بنها : العظمى 36، المحسوسة 38

: العظمى 36، المحسوسة 38 دمنهور : العظمى 34، المحسوسة 36

: العظمى 34، المحسوسة 36 المنصورة : العظمى 35، المحسوسة 37

: العظمى 35، المحسوسة 37 الزقازيق : العظمى 36، المحسوسة 38

: العظمى 36، المحسوسة 38 شبين الكوم : العظمى 36، المحسوسة 38

: العظمى 36، المحسوسة 38 طنطا : العظمى 35، المحسوسة 37

: العظمى 35، المحسوسة 37 دمياط : العظمى 33، المحسوسة 36

: العظمى 33، المحسوسة 36 بورسعيد : العظمى 34، المحسوسة 37

: العظمى 34، المحسوسة 37 الإسماعيلية : العظمى 38، المحسوسة 40

: العظمى 38، المحسوسة 40 السويس : العظمى 38، المحسوسة 40

: العظمى 38، المحسوسة 40 العريش : العظمى 36، المحسوسة 38

: العظمى 36، المحسوسة 38 رفح : العظمى 35، المحسوسة 38

: العظمى 35، المحسوسة 38 رأس سدر : العظمى 38، المحسوسة 41

: العظمى 38، المحسوسة 41 نخل : العظمى 38، المحسوسة 40

: العظمى 38، المحسوسة 40 كاترين : العظمى 32، المحسوسة 34

: العظمى 32، المحسوسة 34 الطور : العظمى 37، المحسوسة 39

: العظمى 37، المحسوسة 39 طابا : العظمى 37، المحسوسة 39

: العظمى 37، المحسوسة 39 شرم الشيخ : العظمى 40، المحسوسة 42

: العظمى 40، المحسوسة 42 الإسكندرية : العظمى 33، المحسوسة 36

: العظمى 33، المحسوسة 36 العلمين الجديدة : العظمى 32، المحسوسة 35

: العظمى 32، المحسوسة 35 مطروح : العظمى 32، المحسوسة 35

: العظمى 32، المحسوسة 35 السلوم : العظمى 34، المحسوسة 37

: العظمى 34، المحسوسة 37 سيوة : العظمى 39، المحسوسة 41

: العظمى 39، المحسوسة 41 رأس غارب : العظمى 39، المحسوسة 42

: العظمى 39، المحسوسة 42 الغردقة : العظمى 40، المحسوسة 42

: العظمى 40، المحسوسة 42 سفاجا : العظمى 41، المحسوسة 44

: العظمى 41، المحسوسة 44 مرسى علم : العظمى 41، المحسوسة 44

: العظمى 41، المحسوسة 44 شلاتين : العظمى 41، المحسوسة 44

: العظمى 41، المحسوسة 44 حلايب : العظمى 37، المحسوسة 40

: العظمى 37، المحسوسة 40 أبو رماد : العظمى 39، المحسوسة 42

: العظمى 39، المحسوسة 42 رأس حدربة : العظمى 37، المحسوسة 39

: العظمى 37، المحسوسة 39 الفيوم : العظمى 39، المحسوسة 41

: العظمى 39، المحسوسة 41 بني سويف : العظمى 39، المحسوسة 41

: العظمى 39، المحسوسة 41 المنيا : العظمى 39، المحسوسة 41

: العظمى 39، المحسوسة 41 أسيوط : العظمى 40، المحسوسة 42

: العظمى 40، المحسوسة 42 سوهاج : العظمى 41، المحسوسة 42

: العظمى 41، المحسوسة 42 قنا : العظمى 43، المحسوسة 44

: العظمى 43، المحسوسة 44 الأقصر : العظمى 43، المحسوسة 44

: العظمى 43، المحسوسة 44 أسوان : العظمى 44، المحسوسة 45

: العظمى 44، المحسوسة 45 الوادي الجديد : العظمى 43، المحسوسة 44

: العظمى 43، المحسوسة 44 أبو سمبل: العظمى 43، المحسوسة 44

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