أسيوط تواصل إزالة إشغالات الباعة وتجميل المراكز ضمن مبادرة "بنكمل بعض"

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على إزالة إشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن حملات إزالة إشغالات الباعة الجائلين على حرم الطريق المتواصلة بالمراكز والأحياء. ولفت إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

وأشار المحافظ إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق والمخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير أسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين كفرش خضار وتند قماش وحواجز حديدية وعربات خشب يد وكارو وفتارين وموازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسي وحوامل حديد وكافة التعديات على حرم الطريق بمركز ساحل سليم. حيث تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات للباعة الجائلين وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ساحل سليم، وذلك خلال عدة حملات بمشاركة أسامة سحيم، رئيس مركز ساحل سليم، ونوابهم ومسؤولي الإشغالات والتراخيص والمرافق، وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وشرطة المرافق باستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي، وذلك تيسيراً لحركة المرور وسير المواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام.

تطوير أسيوط

مبادرة "بنكمل بعض" لتطوير وتجميل مداخل القرى بمركزي أبنوب والبداري

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار أعمال دهان الأسوار والبلدورات بمداخل قرى مركزي أبنوب والبداري، ضمن مبادرة "بنكمل بعض" التي تم إطلاقها لاختيار أفضل قرية ومركز وحي ومديرية خدمية وأفضل فريق مجتمعي، والتي نظمتها إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة. لافتاً إلى أهمية رفع الوعي والتكاتف بين الجهات التنفيذية وكافة أطياف المجتمع، وفي إطار خلق مناخ تنافسي للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذاً لخطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية لخلق بيئة جمالية لإعادة الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة. مشيراً إلى العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضاري للمراكز والأحياء، تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تطوير أسيوط

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، بقيادة خالد عبد الرؤوف، رئيس المركز، بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل لمداخل القرى حيث تم دهان الأسوار وتهذيب مدخل قرية المعابدة، فضلاً عن دهان مدخل كوبري الخطبة بعد الانتهاء من مدخل فم النيل بالوحدة المحلية ببني محمديات، ضمن مبادرة "بنكمل بعض" وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير أسيوط

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، بقيادة محمد حسن الديب، رئيس المركز، بتنفيذ أعمال تطوير وتجميل ودهانات مدخل الوحدة المحلية بقرية الكوم الأحمر بنطاق دائرة المركز، واستكمال أعمال غسيل الأسوار والكورنيش بمركز ومدينة البداري، استعداداً لأعمال الدهانات والتجميل على أن يتم استكمال باقي المداخل والأسوار بالوحدات المحلية بالقرى وفقاً للخطة الموضوعة مسبقاً ضمن مبادرة "بنكمل بعض"، وذلك بمشاركة رضا خلف، نائب رئيس المركز، وسيد حلمي، رئيس الوحدة المحلية.

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