محافظ أسيوط يتفقد معرض منتجات التعليم.. دعم الأنشطة المدرسية وتكريم المتميزين

أسيوط.. في إطار الاحتفالات الختامية للأنشطة الدراسية بمحافظة أسيوط، قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة تفقدية لمعرض منتجات مدارس وإدارات التربية والتعليم بالمحافظة، تم افتتاح المعرض يوم الأربعاء في قصر ثقافة أسيوط، بحضور نخبة من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

حضور مميز لقيادات المحافظة

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. كما حضر ضياء مكاوي، رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، وسيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، والدكتور علي سيد عبدالجليل، رئيس مجلس أمناء المحافظة. إضافة إلى عزت علي حسن، نقيب المعلمين بأسيوط، وصفاء كامل، مدير عام قصر ثقافة أسيوط، وعدد من مديري الإدارات التعليمية والمدارس.

استعراض المنتجات المتنوعة: إبداع طلاب المدارس

محافظ أسيوط

تجول المحافظ داخل أقسام المعرض المختلفة، حيث اطلع على منتجات ومشغولات يدوية وصناعية من إنتاج طلاب مدارس المحافظة، تضمنت الأقسام المعروضة مجالات متعددة مثل توجيه المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة والاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية وتكنولوجيا الزراعة والمهارات المهنية. عرضت هذه الأقسام مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية والاكسسوارات والمشغولات الخشبية والمعادن المتنوعة، بالإضافة إلى منتجات زراعية تم تصنيعها من قبل طلاب المدارس الفنية والزراعية والتربية الخاصة.

محافظ أسيوط

دعم المبادرات الرئاسية: "حياة كريمة" على رأس الأولويات

إلى جانب المنتجات اليدوية والصناعية، تم عرض نماذج ومجسمات لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض المشروعات القومية والتنموية التي تم تنفيذها أو يجري تنفيذها بالمحافظة. استمع المحافظ خلال جولته إلى شرح مفصل من الطلاب والمعلمين ومديري الإدارات التعليمية حول الأعمال المعروضة وأسعارها التنافسية، التي تُطرح بأسعار مخفضة مقارنة بالسوق المحلي.

محافظ أسيوط

منتجات صديقة للبيئة.. نحو محافظة أكثر استدامة

كما تفقد المحافظ قسمًا خاصًا بعرض منتجات صديقة للبيئة وأخرى مصنوعة من أشجار البيئة. أشاد المحافظ بدقة وجودة هذه المنتجات، معربًا عن إعجابه بالمستوى الفني الذي وصلت إليه هذه المشغولات.

تكريم المتميزين ودعم التدريب المهني

محافظ أسيوط

في ختام جولته، وجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير إلى القائمين على المعرض والمشاركين فيه من معلمين وطلاب. وأعلن دعمه الكامل لمراكز التدريب التي تسعى إلى تطوير مهارات الطلاب في تصنيع المنتجات الفنية، مشيرًا إلى أهمية صقل خبرات الطلاب ومواهبهم من خلال هذه المراكز.

كما أعلن المحافظ عن نيته تكريم أصحاب الأعمال المتميزة في المعرض، وتنظيم معارض مستمرة لعرض وتسويق منتجاتهم داخل المحافظة وخارجها. هذا بالإضافة إلى خلق روح التنافس بين الطلاب، مما يساعدهم على تسويق منتجاتهم بشكل فعال. وأكد المحافظ على وجود مراكز تدريبية عديدة تابعة للمحافظة ووزارة العمل، تهدف إلى تدريب الشباب على المهن المختلفة وتزويدهم بالقدرات التي تؤهلهم لمواجهة تحديات سوق العمل.

أهمية المعرض.. ترويج للمنتجات المحلية

يعتبر هذا المعرض فرصة ثمينة لتسليط الضوء على إبداعات الطلاب في مختلف المجالات الفنية والصناعية والزراعية. ويساهم في تعزيز روح الابتكار والإبداع بين الطلاب، كما يوفر لهم منصة لتسويق منتجاتهم بأسعار مناسبة، ما يعزز من مفهوم ريادة الأعمال لديهم.

مستقبل الأنشطة المدرسية في أسيوط

محافظ أسيوط

يُعد هذا المعرض جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز الأنشطة المدرسية في محافظة أسيوط، ويعكس التزام المحافظة بدعم التعليم بمختلف جوانبه، من خلال تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في الأنشطة التي تعزز من مهاراتهم الفنية والعملية.

باختتام هذا الحفل، يُظهر محافظ أسيوط اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وبمستقبل التعليم في المحافظة، مع تعزيز الابتكار والإبداع بين الطلاب، ودعم المنتجات المحلية التي تعكس روح التعاون والمشاركة بين مؤسسات المحافظة المختلفة.

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