محافظ أسيوط يتابع الأداء الصحي..تفقد مستشفى الشاملة والإيمان لتوفير الرعاية الطبية

تفقد المستشفيات لضمان الأداء المثالي.. قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية شملت زيارات تفقدية لمستشفى أسيوط العام (الشاملة) ومستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط، تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي يقوم بها المحافظ لضمان سير العمل بكفاءة في المنشآت الصحية، والاطمئنان على الحالة العامة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافقه في هذه الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، حيث هدفت الزيارة إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المستشفيات لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

التركيز على مستشفى الشاملة

بدأ المحافظ جولته بزيارة مستشفى أسيوط العام (الشاملة)، حيث حرص على التأكد من سير العمل بشكل منتظم في مختلف الأقسام. شملت الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والأشعة التشخيصية والمقطعية. وتواصل المحافظ مع المواطنين المتواجدين في المستشفى، مستمعًا إلى آرائهم ومتطلباتهم. أكد أبوالنصر أن صحة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياته، مشددًا على ضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية. كما تابع موقف الأدوية التي تم إرسالها حديثًا إلى مديرية الصحة ليتم توزيعها على المستشفيات في المحافظة.

محافظ أسيوط

مستشفى الإيمان.. خدمة متميزة ورعاية شاملة

استكمل المحافظ جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام، حيث قام بمراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. استمع المحافظ إلى آراء المرضى حول جودة الخدمة التي يتلقونها وأي تحديات قد يواجهونها. من بين الأقسام التي زارها المحافظ قسم الأطفال المبتسرين، الذي يحتوي على 30 حضانة منها 9 مخصصة للعناية المركزة، بالإضافة إلى أقسام العظام والحروق والتجميل. وجه المحافظ الأطقم الطبية إلى بذل مزيد من الجهود للنهوض بقطاع الصحة، مع التركيز على راحة المرضى وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لضمان تقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بالمواطنين. كما اطمأن المحافظ على توفر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لضمان تلبية احتياجات المرضى.

التزام بتطوير القطاع الصحي

محافظ أسيوط

أوضح اللواء هشام أبوالنصر أن الهدف من هذه الزيارات هو تقديم كل سبل الدعم للمستشفيات لضمان تقديم خدمات علاجية مميزة للمرضى. ولفت إلى أن المستشفيات الحكومية تمثل الوجهة الأولى للغالبية العظمى من المواطنين في المحافظة. وأكد المحافظ أن تحسين المنظومة الصحية يمثل أولوية قصوى له، مشددًا على ضرورة تطوير ودعم هذه المنظومة بكافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.

محافظ أسيوط

من خلال هذه الجولة التفقدية، يبرز التزام محافظة أسيوط بتعزيز الخدمات الصحية وضمان توفير الرعاية الطبية المثلى لكافة المواطنين، مما يعكس الجهود المبذولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق رؤية شاملة تلبي احتياجات المجتمع.

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