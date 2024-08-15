محافظ أسيوط يواصل جهوده لتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية ودعم القطاع الصحي

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بسلسلة من الجولات التفقدية التي شملت متابعة مشروعات البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي والتمكين الاقتصادي للشباب من خلال جهاز تنمية المشروعات، تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين في محافظة أسيوط.

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء موقف سرفيس نموذجي متطور بمركز أبنوب



تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الأعمال الجارية لإنشاء موقف سرفيس نموذجي متطور بمركز أبنوب، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" وصندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان. يأتي هذا المشروع في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب. وشملت الجولة متابعة الأعمال الإنشائية للموقف الجديد الذي سيستوعب 40 سيارة وسيتم تجهيزه بأحدث المواصفات، بما في ذلك بوابات وأنظمة إلكترونية حديثة ومظلات ومقاعد انتظار للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء خدمات داخل الموقف مثل الكافتيريات ودورات المياه، وسيتضمن خطوط سير بين أبنوب وأسيوط وأبنوب والقرى المجاورة. من المقرر الانتهاء من المشروع نهاية العام الجاري، مما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل الزحام في المواقف القديمة.

محافظ أسيوط

أكد المحافظ على أهمية إنشاء مثل هذه المواقف الحضارية التي تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تحقيق السيولة المرورية. ووجه رئيس المركز بضرورة المتابعة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المقررة.

جولة مسائية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الاشغالات بشارع الجمهورية بمركز أبنوب

محافظ أسيوط



قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر بجولة تفقدية مسائية لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات في شارع الجمهورية بمركز أبنوب. تأتي هذه الجولة ضمن الحملات الدورية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على نظافة الشوارع والقضاء على الظواهر السلبية. رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

محافظ أسيوط

تفقد المحافظ أعمال رفع القمامة والمخلفات من المقالب وصناديق القمامة باستخدام معدات المركز، ووجه بضرورة رفع القمامة المجاورة للأسوار باستخدام اللوادر الصغيرة لإنجاز الأعمال بسرعة ورفع جميع المخلفات والإشغالات التي تعيق الحركة المرورية. كما تفقد المحافظ موقف القرى، وأمر بالاهتمام بالنظافة ورفع المخلفات وإنشاء باكيات على سور الموقف لتكون بديلاً للباعة الجائلين مراعاة للبعد الاجتماعي لهم.

محافظ أسيوط

خلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين الذين أثنوا على نشاطه الملحوظ، واشتكى بعضهم من وجود مقلب قمامة في قطعة أرض فضاء بجوار منزل مهجور. على الفور توجه المحافظ إلى مكان الشكوى ووجه رئيس المركز بإزالة القمامة والمخلفات من قطعة الأرض ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة "السماد"، كما أمر بنزول لجنة لمعاينة المنزل وتحديد موقفه إذا كان صادراً له قرار إزالة أو يمثل خطراً، مع التنبيه على أصحاب المنزل بعمل سور حول قطعة الأرض أو استغلالها كساحة لانتظار السيارات.

محافظ أسيوط

أكد المحافظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة والإبلاغ عن أي ممارسات تشوه المظهر الحضاري، مشدداً على استمرار الجهود للنهوض بمنظومة النظافة وإعادة الوجه الجمالي للشوارع.

أسيوط يشهد تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم المستشفيات

محافظ أسيوط



شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر تسليم شحنة جديدة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مديرية الصحة والتأمين الصحي بالمحافظة، استجابةً لاحتياجات المواطنين وسد العجز في الأدوية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأدوية في المحافظة. حضر التسليم الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والدكتور أيمن منصور مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، وإيهاب عبد الحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

محافظ أسيوط

تابع المحافظ استلام كميات الأدوية التي تشمل أدوية القلب والأنسولين وأدوية الضغط والسكر والمحاليل الطبية وأدوية الحساسية وأدوية المناعة، وأصدر توجيهاته بتشكيل لجان متابعة ميدانية لضمان تسليم الأدوية إلى المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات وفقاً للاحتياجات الفعلية، بهدف تسهيل وصول الدعم لمستحقيه وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

زيارة محافظ أسيوط لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

محافظ أسيوط



زار اللواء دكتور هشام أبوالنصر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة، حيث شهد تسليم شيكات بقيمة 2.5 مليون جنيه لعدد من عملاء الإقراض المباشر، وتسليم بعض رخص المحال التجارية. كما تفقد المحافظ أقسام الجهاز واطلع على سير العمل، مشيداً بمستوى الخدمات المقدمة وتنظيم العمل.

محافظ أسيوط

وأكد المحافظ دعمه الكامل للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذه الفئة ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. كما حث المحافظ الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الصناعات والحرف الصغيرة.



تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة والبنية التحتية في محافظة أسيوط، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. تعكس جولات محافظ أسيوط التفقدية حرصه على تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.

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