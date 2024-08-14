مبادرة "بصمتك خضراء" تعزز التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية

في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء مبادرة "بصمتك خضراء" بهدف زيادة المساحات الخضراء في المحافظة، تأتي هذه المبادرة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث يركز المشروع على زراعة وتشجير المناطق العامة بجهود شبابية من اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة الدقهلية.

زرع 300 شجرة في اليوم الأول للمبادرة

محافظ الدقهلية

بالتعاون مع الكيان الشبابي لاتحاد طلاب تحيا مصر، بدأت المبادرة بزراعة 300 شجرة مثمرة في عدة مناطق بمدينة المنصورة، بما في ذلك شارع قناة السويس وشارع الجيش. لم تقتصر الجهود على الزراعة فحسب، بل شملت أيضًا تنظيف المساحات الخضراء القائمة وريها، مما يعكس الالتزام بتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

القيادات المحلية تشارك في المبادرة

محافظ الدقهليه

حضر إطلاق المبادرة عدد من القيادات المحلية، من بينهم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، بالإضافة إلى الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ. كما شارك أيضًا الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة، والأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة، والأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة، مما يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف المبادرة.

المحافظ: المبادرة تدعم رؤية مصر 2030

محافظ الدقهلية

أكد اللواء طارق أن مبادرة "بصمتك خضراء" تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تحسين الصورة البصرية للمواطنين من خلال تشجير المناطق العامة، وكذلك تحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات والملوثات البيئية. وأضاف أن هذه الجهود ستسهم في زيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتعزيز دور الشباب في العمل التطوعي.

الشكر والتقدير لشباب الدقهلية الواعد

محافظ الدقهلية

اختتم المحافظ كلمته بتقديم الشكر لشباب الدقهلية الذين يساهمون بفاعلية في العمل التطوعي والمجتمعي. وأعرب عن تقديره الخاص لشباب مبادرة "بصمتك خضراء"، مؤكداً أنهم يمثلون النواة الأولى لبناء الدولة المصرية الحديثة من خلال مشاركتهم الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.

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