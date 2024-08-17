محافظة الدقهلية.. جولات ميدانية لتفقد مشكلات المزارعين وتطوير الترع وتكريم المسؤولين وتحديث ضريح الشيخ الشعراوي

تفقد محافظ الدقهلية لترعة زغلوله.. في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم المزارعين والحفاظ على المجاري المائية، قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بجولة ميدانية لتفقد ترعة زغلوله الممتدة من ميت غمر مروراً بعدد من قرى مركز أجا بطول 21 كيلو مترًا، والتي تخدم 14 ألف فدان.

جاءت هذه الجولة استجابةً لشكاوى المزارعين من عدم وصول مياه الري إليهم بسبب تغطية جزء من الترعة في قرية كفر سرنجا، وتراكم القمامة التي تعيق تدفق المياه. خلال الجولة، أكد المحافظ على أهمية تطهير الترعة بشكل دوري، وإزالة القمامة ومخلفات البناء من جانبيها لتفادي انسدادها.

ترعة زغلوله

وجه المحافظ بضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المجاري المائية ونظافتها، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما كلف اللواء مرزوق وكيل وزارة الري بدراسة إمكانية إزالة الجزء المغطى من الترعة لضمان وصول المياه إلى نهايتها ورفع المعاناة عن المزارعين.

ترعة زغلوله

تكريم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية بمناسبة ترقيته

في سياق آخر، قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتكريم المهندس أسعد المنادي، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، بمناسبة ترقيته إلى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة. تم منح المهندس المنادي درع المحافظة وشهادة تقدير، تعبيراً عن الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها خلال فترة عمله كوكيل لوزارة الزراعة، والتي ساهمت في دعم المزارعين وتحسين الزراعة في المحافظة.

تكريم المهندس أسعد المنادي وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية

تطوير ضريح الشيخ الشعراوي بناءً على توجيهات رئاسية

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير ورفع كفاءة ضريح الشيخ الشعراوي، تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ضريح ومجمع الشيخ الشعراوي بدقادوس بمدينة ميت غمر، لمتابعة أعمال التطوير الجارية. يأتي هذا التطوير بعد تعرض الضريح لتسريب مياه الصرف الصحي نتيجة هبوط أرضي. ثمن المحافظ جهود الشركة المنفذة، ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء منها في الموعد المحدد، لتصبح جاهزة لاستقبال الزوار.

تطوير ضريح الشيخ الشعراوي

أكد اللواء مرزوق على أن تطوير ضريح الشيخ الشعراوي يعد أقل تكريم يمكن تقديمه لإمام الدعاة، الذي يحظى بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين من مختلف أنحاء العالم. كما شدد على ضرورة الحفاظ على هذا المعلم الديني الهام ليظل واجهة مشرفة لزوار مصر.

محافظ الدقهلية

بهذه الجولات والفعاليات، تواصل محافظة الدقهلية العمل على حل مشكلات المزارعين، وتكريم الكوادر المتميزة، والحفاظ على التراث الإسلامي، بما يعزز من مكانة المحافظة ويحقق التنمية المستدامة.

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