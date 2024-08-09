قوات الأمن تكشف حقيقة فيديو لهو شابين بـداخل أحد مساجد الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو على عدد من الصفحات ونشرها بمواقع التواصل الإجتماعى، ويتضمن الفيديو لهو عدد من الأشخاص داخل أحد المساج بالدقهلية وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.

فيديو لهو شخصين بأحد المساجد

وبالفحص الدقيق تمكن تحديد مكان حدوث الواقعة، بأحد المساجد بالدقهلية واتضح أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2022 أثناء تنفيذ أعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة، وايضا تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو وهم 4 طلاب، مقيمون بمحافظة الدقهلية وأقروا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو،كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

فيديو شابين بداخل مسجد الدقهلية

وعلى الرغم من أن فيديو الشابين، لم يتجاوز الدقيقة الواحدة، لكنه لاقى ردود أفعال غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث غضب الأهالي مما فعله الشباب داخل المسجد خاصة بعد إطلاقهم السباب.

اقرأايضا:الطن بكام.. أسعار الجبس في مصر اليوم الجمعة 9 أغسطس 2024