إليك.. أبرز النصائح لتبدو إطلالتك متألقة حتى في الحر الشديد

أبرز النصائح لتبدو إطلالتك متألقة حتى في الحر الشديد.. نصائح لتبدو إطلالتك متألقة في الصيف.. تحرص النساء على الظهور بشكل جيد أمام الآخرين، لذلك تبحثن عن ما يجعلها متألقة، على الرغم من موجه الحر، من أجل الحفاظ على تألقها على مدار اليوم وخلال موسم الصيف.

أبرز النصائح لتبدو إطلالتك متألقة حتى في الحر الشديد

حول ذلك، يستعرض لكم موقع "الموجز"، نصائح ذهبية لكي تحافظي على إطلالتك جذابة ومفعمة بالحيوية خلال أشهر الصيف الحارة.

نصائح لمكياج الصيف



تهتم الفتيات ببشرهن، لكونها من أهم الأدوات المستخدمة لتثبيت المكياج، مع استعمال الذي يناسب الوجه، حتي يساعدها على الترطيب، وينبغي استخدام الواقي الشمسي لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة، كل ذلك يجعل بشرتك مهيأة بشكل أفضل لوضع المكياج.

تفضل استخدام أساس ذو تركيبة خفيفة وخالية من الزيوت، مثل الأسس المعدنية أو الأسس المخمرة، لتجنب الزيادة في إنتاج الزيوت والتلميع خلال الطقس الدافئ، وأيضا ليس بحاجة لتغطية كاملة، لذلك اختاري أساس ذو درجة تغطية متوسطة بحيث يمنحك إطلالة طبيعية وناعمة دون أن يبدو ثقيلاً على البشرة، ومساعدة البشرة على البقاء مرطبة وطازجة طوال اليوم.



تحظى الكريمات المرطبة الملونة بشعبية كبيرة كبديل لكريم الأساس الثقيل، حيث توفر تغطية خفيفة وتحمي البشرة في ذات، واختاري تلك التي تحتوي على عامل حماية من الشمس لمزيد من الحماية.

واستعمال البودرة المضغوطة بمثابة لمسة نهائية يمكنه أن يساعد في تثبيت المكياج وامتصاص الزيوت الزائدة التي قد تفرزها البشرة خلال اليوم، ولكن يجب الحذر من الإكثار منها حتى لا تبدو البشرة جافة وباهتة.



لا تغفلي عن أهمية البلاش الذي يضفي الحيوية والإشراق على الخدود، واختاري درجات البلاش الخوخية أو الوردية التي تتماشى مع أجواء الصيف الدافئة.



أما بالنسبة لظلال العيون، فالألوان الفاتحة واللامعة تعكس أجواء الصيف بشكل مثالي، الألوان البرونزية والذهبية والمشمشية تتلاءم مع البشرة السمراء جراء أشعة الشمس، ولا تنسي استخدام ظل العيون الثابت الذي يقاوم التعرق والرطوبة.

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